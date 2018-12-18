Защитники Донбасса ликвидировали «Чёрного Запорожца»

18.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Вчера в одной из больниц Киева умер украинский солдат, ранее воевавший в Донбассе.

Об этом у себя в Facebook сообщила 72-я ОМБР имени Чёрных Запорожцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«17 декабря, на сороковой день после ранения, не выходя из комы, в Киевском госпитале скончался Гребенюк Алексей Михайлович, военнослужащий нашей бригады, 1969 года рождения. Он воевал и отдал за Украину самое дорогое – свою жизнь!» – говорится в сообщении.