18.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
Защитники Донбасса ликвидировали «Чёрного Запорожца»
Вчера в одной из больниц Киева умер украинский солдат, ранее воевавший в Донбассе.
Об этом у себя в Facebook сообщила 72-я ОМБР имени Чёрных Запорожцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«17 декабря, на сороковой день после ранения, не выходя из комы, в Киевском госпитале скончался Гребенюк Алексей Михайлович, военнослужащий нашей бригады, 1969 года рождения. Он воевал и отдал за Украину самое дорогое – свою жизнь!» – говорится в сообщении.
Метки: Война на Донбассе
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12:05 18 декабряНазван шедевр антироссийской резолюции по Крыму
9:24 18 декабряНа Украине кроют матом Пашиняна за голосование в ООН
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17:10 18 декабряВ Госдуме хотят обеспечить гонимым Порошенко украинским священникам “запасные аэродромы”
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16:12 18 декабряПутину дали право определять, кто из украинцев получит гражданство в упрощенном порядке
16:01 18 декабряНу что, Саня, помогли тебе твои ляхи: На Украине начинается травля Усика
15:55 18 декабряКравчук: Россия развалится через год после оккупации Украины
15:32 18 декабряСеверо-Крымский канал заменят железной дорогой
15:05 18 декабря«Без Крыма нам стало лучше» – украинский писатель шокировал меджлисовского пропагандиста
14:48 18 декабря«Наглый, безграмотный клоун» – Карасева публично высекли в прямом эфире
14:42 18 декабряВ Киеве ликуют – в Черное море вошел британский корабль-шпион
14:22 18 декабряВ Севастополе прошел стихийный митинг
14:11 18 декабряПреемник Филарета заявил права на Крым
13:59 18 декабряВ Севастополе – новый виток противостояния вокруг Матросского бульвара
12:52 18 декабряАксенов рассказал о боевой готовности Крыма
12:05 18 декабряНазван шедевр антироссийской резолюции по Крыму
10:50 18 декабряАмериканцам срочно нужна война на Украине
9:24 18 декабряНа Украине кроют матом Пашиняна за голосование в ООН
9:04 18 декабря«Единая Россия» взяла на контроль инцидент с рухнувшим потолком в севастопольской школе
8:37 18 декабряЗа календарями с Путиным выстраиваются очереди по всему миру
0:36 18 декабряРоссия продолжит реставрацию Бахчисарайского дворца, несмотря на вопли меджлисовцев
0:26 18 декабряВ Крыму начнут брать деньги за посещение двух пещерных городов
23:58 17 декабряСенатор заявила о махинациях при строительстве онкодиспансера в Севастополе
23:51 17 декабряКрымские депутаты отдали свой санаторий на ЮБК прокурорам
23:08 17 декабря«Лавров начал позорно вилять! Трусость и дряблость!»
22:46 17 декабряВице-Парубий выдвинула России ультиматум
22:36 17 декабряАдвокат «хизбов» похвастался, как «обломал» российского следователя по делу ВМСУ
21:51 17 декабряРусский священник: Доигрались – раскол из Украины перекидывается на территорию РФ
21:36 17 декабряРоссийский военный эксперт разгромил в пух и прах слова Лаврова по Донбассу
21:23 17 декабряПорошенко хвалится, что не повторил судьбу Саакашвили
21:14 17 декабря«Сказанному под запись – не верить!» – Адвокаты начали «отмазывать» сдавшихся ВМСУ-шников
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12:27 17 декабря«Мало не покажется» – Лавров пригрозил Порошенко жестким ответом
12:04 17 декабряВ СБУ официально признали причастность к провокации в Керченском заливе
11:10 17 декабря«Украина и Россия подошли к войне»
10:40 17 декабряНаступает следующий раунд большой церковно-политической борьбы
9:46 17 декабряВ горах Крыма украинские пропагандисты тайно восславили Украину
9:19 17 декабряАмериканский дипломат устроил истерический хохлосрач на ТВ
21:24 16 декабряПорошенко обещает отменить военное положение после отступления России
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18:52 16 декабряПорошенко вообразил, что припер Путина к стенке спутниковыми снимками
16:41 16 декабряВ Москве повязали заукраинских либералов
12:45 16 декабряБолезнь прогрессирует: Генерал СБУ обещает развал России и новый центр мира в Киеве
12:31 16 декабряСвихнувшийся СБУ-шник вновь угрожает Путину – на этот раз голыми руками
22:44 15 декабря«Россия крадёт наши недра!»: истерика в эфире украинского ток-шоу
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21:22 15 декабряВ Киеве морально готовятся к освобождению Одессы русским флотом
21:04 15 декабряПорошенко облажался, однако ситуация – полный швах
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