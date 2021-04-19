Защитники Донбасса ликвидировали грузинского наемника

19.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Донбассе погиб боевик из Грузии, приехавший в регион воевать против республик Донбасса на стороне украинских карателей.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера на Донбассе в боях за Украину погиб солдат из Грузии – Давид Шартава. Он входил в 128-ю отдельную Закарпатскую горно-штурмовую бригаду. В ВСУ пришел в составе «Грузинского легиона». На фронте войны с Россией – с первых лет», – написал Ляшко.

Сослуживцы грузина подтвердили его гибель.

«В результате коварных действий незаконных военных формирований, поддерживаемых Российской Федерацией, погиб боец 128 ОГШБр старший солдат Шартава Давид Мурманович. Враг в очередной раз нарушил все договоренности и не придерживался режима тишины. Такие действия привели к непоправимым последствиям», – написали на странице в Facebook «Закарпатский легион», не сообщив при этом никаких подробностей.

В то же время, в пресс-службе подразделения «Грузинский легион» сообщили, что прощание с погибшим произойдёт 20 апреля на их базе в Киеве.

Напомним, ранее «Грузинским легионом» называлось нацистское воинское формирование германского вермахта, участвовавшее во Второй Мировой войне против Красной Армии и войск союзников. «Грузинский легион» был создан в конце 1941 года и был своеобразным грузинским аналогом РОА и дивизии «Галичина». Пополнялся личным составом из военнопленных советских солдат, в основном, грузинской национальности.