Защитники Донбасса: Мы – русские и хотим воссоединения с Россией

06.04.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

С самых первых дней русского восстания на Донбассе в 2014 году целью было возвращение в состав России, а не некий «особый статус в составе Украины», прописанный в Минских соглашениях.

Об этом в эфире интернет-канала «CzarTalks» заявил экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходаковского, задачей-минимум было вхождение Донбасса в состав Российской Федерации, а максимально все хотели бы возродить былую большую страну.

«Какие задачи мы перед собой ставили? Мы хотели, чтобы Донбасс вошел в состав России. Это задача минимум. А максимум – это Новороссия вошла в состав России.

Мы говорили о том, что она, дескать, должна быть ориентирована на Россию, но нет – настоящая цель была такова, чтобы Новороссия вошла в состав России. Шире – вся Украина вошла в состав России или уже стала не просто государством – мягким подбрюшьем России, а стала государством, которое ориентировано только на Россию, в какой-то мере сателлитом России, если употреблять такое выражение. То есть, это поэтапно задача минимум, средняя задача и задача максимум. А эта задача удовлетворяла запросы и советских людей, с советским сознанием, и имперцев, которые именно этого же и хотели по большому счету.

Если отбросить какие-то нюансы, то в вопросах воссоздания одной великой родины, большой Родины, все были единодушны, и мне кажется, что, если выделить основную мотивацию, то это и будет этой основной мотивацией», – заявил Ходаковский.

Его слова подтвердил военнослужащий армии ДНР с позывным «Кот». Он подчеркнул, что большая часть населения, ставших потом ополченцами, никогда не считали себя частью Украины:

«Мы воюем за присоединение Донбасса к России. Ребята с такой радостью получают российские паспорта, становятся уже россиянами, они так долго до этого шли, и никакими украинцами они себя уже не считают. Я тебе так скажу – многие из наших украинцами себя и не считали никогда. Например, взять наших пацанов, у кого не спроси – свидетельство о рождении – «русский», «русский», «русский». А тот, кто, может, когда-то и говорил, что он украинец, он теперь говорит, что он русский.

Когда была Украина, многие говорят: «Почему раньше не восстали, когда было все хорошо?». Поэтому, говорю, все было хорошо – мы жили с Россией бок-о-бок, просто заезжаешь туда, паспорт показал, и тебе никто голову не пудрит. У нас там куча родственников.

Но когда началось гонение на Россию, и мы поняли, что это же специально делается для того, чтобы под боком у России стали вражеские войска, стала эта гадость западная, которая пришла – она не нас хочет убить, она хочет более напакостить России. Тогда все поняли пацаны, что они русские, более осознали, кто они на самом деле есть. Не просто граждане Украины, а русские, которые оказались не по своей вине на Украине. Так сложилась политическая карта, так легла, что многие русские люди остались здесь, на Украине».