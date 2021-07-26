Защитники Донбасса предотвратили бомбежку центра Луганска, посадив украинский БПЛА

26.07.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские боевики, несмотря на подписанное соглашение о прекращении огня, пытались нанести удар по республиканской администрации ЛНР.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Александр Мазейкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник продолжает использовать беспилотные летательные аппараты как для слежения за сотрудниками Миссии ОБСЕ, так и в разведывательных и диверсионных целях», – сказал офицер.

По его словам, защитники Донбасса зафиксировали с украинской стороны запуск беспилотного аппарата. Благодаря действиям ПВО и РЭБ НМ ЛНР смогли перехватить управление БПЛА и осуществить его посадку.

«В ходе поисковых мероприятий установлено, что беспилотник нёс на своем борту два самодельных боеприпаса, которые были обезврежены группой саперов Народной милиции. Таким образом, теракт против мирного населения Республики был предотвращен», – отметил Мазейкин.

Он подчеркнул, что в результате изучения захваченного аппарата – в частности, данных с бортового компьютера – получен маршрут полета ударного БЛА и фиксированные координаты мест сброса двух установленных на нём боеприпасов. Целью украинских боевиков оказался район Республиканской администрации и театральной площади города Луганск.