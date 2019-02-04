Защитники Донбасса предрекают Украине большие неприятности

04.02.2019, Луганск, Михаил Рябов

Задача защитников республик Донбасса – сцепив зубы, продержаться 2019 год, который обещает стать крайне неблагоприятным для Украины. Однако беда в том, что Россия за пять лет конфликта так и не предложила четкую привлекательную альтернативу для украинцев.

Об этом в интервью «Литературной газете» рассказал Алексей Марков, командир батальона «Призрак», который до гибели возглавлял легендарный ополченец Алексей Мозговой.

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«Для нас сейчас ситуация очень простая: мы должны продержаться на морально-волевых, сцепив зубы, но не отступить. Потому что 2019 год будет достаточно тяжёлым для Украины. Во-первых, президентские выборы: пауки вцепятся друг в друга, и у них будет меньше времени, чтобы делать гадости нам.

Во-вторых, заработает в полную силу «Северный поток-2». В-третьих, заканчивается контракт на перекачку газа через территорию Украины, а значит, она теряет возможность ставить ультиматумы Западной Европе, что перекроет крантик… Когда газ пойдёт в обход Украины, она потеряет своё значение. Запад помогает Украине не из каких-то сентиментальных, альтруистических соображений. Украина им нужна, чтобы обеспечивать бесперебойное снабжение газом. Украине, конечно, будут помогать, но без прежнего энтузиазма.

И главное: на 2019–2020 годы приходится пик выплат по займам. Украина должна будет отдать огромное количество денег, которых у неё нет. Поэтому на Украине будут вынуждены принимать крайне непопулярные решения – экономические, социальные», – перечислил он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Марков признал, что не рассчитывает на скорое признание Россией или присоединение ЛДНР к РФ.

« Россия не признает республики. По крайней мере, на данном этапе это абсолютно исключено. Обольщаться не нужно. Россия на это не пойдёт… Скорее всего, война затянется на долгие годы. Это будет замороженный конфликт», – рассуждает командир.