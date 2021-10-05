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05.10.2021 23:19 (Мск), Луганск, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Защитники Донбасса сорвали крупный теракт ВСУ

Новости УкраиныЗащитники Луганской Народной Республики предотвратили попытку ВСУ совершить крупный теракт – взорвать электроподстанцию, питающую...

Защитники Луганской Народной Республики предотвратили попытку ВСУ совершить крупный теракт – взорвать электроподстанцию, питающую электричеством десятки тысяч человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Александр Мазейкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные формирования Украины продолжают применять изощренные способы проведения террористических актов для нанесения максимального ущерба объектам жизнеобеспечения Республики. Уверенные в своей безнаказанности, украинские военные не опасаются реакции на свои преступления со стороны руководства мониторинговой Миссии», – сказал он.

По словам офицера, боевики одного из подразделений ВСУ спланировали провести крупный теракт – с помощью беспилотника повредить электроподстанцию Михайловская на окраине населённого пункта Золотое-5, которая обеспечивает электричеством 3 населенных пункта. Без электроэнергии могли остаться более 10 тысяч человек.

«От спланированного теракта боевики 24 бригады решили не отказываться, зная о нахождении на территории ЛНР заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Антье Граве», – добавил Мазейкин.

Однако благодаря слаженным действиям подразделений ПВО НМ ЛНР, беспилотный аппарат удалось сбить. Находящаяся на нём бомба сдетонировала во время падения.

Материалы по предотвращённому теракту были направлены в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 24 бригады Поступальского по статье 239 УК ЛНР – теракт и частям 1 и 2 статьи 439 – применение запрещенных средств и методов войны.

«Призываем представителей международных организаций зафиксировать очередной факт применения украинскими боевиками беспилотников для совершения террористического акта на территории ЛНР», – резюмировал офицер.

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