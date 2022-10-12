Защитники Донбасса возмущены пиаром депутата Милонова

Защитники Донбасса возмущены поведением депутата Госдумы Виталия Милонова, который объявил, что уходит как мобилизованный на фронт, но при это регулярно появляется в Москве и Санкт-Петербурге.

На это указывает в своем блоге журналистка Марина Ахмедова, напоминая, как ранее Милонов утверждал, что на передовой его знают под позывным «Густав».

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«Младшего сержанта Густава видели в Санкт-Петербурге. По его словам, он приехал в военкомат. До того Густава видели в Москве. Для чего младший сержант пожаловал в столицу – известно. Посещал Кремль.

Ещё раньше Густав рассказывал журналистам, что мобилизован в противотанковую батарею под Горловку и обещал воевать прилежно. Был отснят на камеру стреляющим из орудия и был таков. Депутат Милонов, он же Густав, всего лишь слегка пропиарился тем, что он на передовой. А на передовой люди месяцами сидят по уши в грязи, делают свою работу и смеются над Густавом, который сегодня здесь, завтра там. Вести себя так нельзя, особенно депутату Государственной Думы. С самого начало было понятно, что воевать Милонов не собирается, но шутки эти просто оскорбительны для тех, кто на передовой, и чьи лица не знали камер. Да им, в отличие от Густава, и не надо. Не за то радеют», – пригвоздила Ахмедова политикана.

Впрочем, справедливости ради нужно напомнить – военкор RT Алексей Ларкин ранее утверждал, что Милонов достойно помогает защитникам Донбасса.

«Виталий Милонов 8 лет ездит в Горловку. Каждые 3-4 недели он там. Тонны гуманитарки привез, каждая собака на том участке фронта его знает. В определенный период он официально был военнослужащим ДНР. Выполнял, пусть не супер сложные, но реальные боевые задачи, нес дежурства, наблюдал и т.д. Разумеется не ежедневно, а во время своих приездов. Но выполнял, это факт. Я видел кучу видосов в его телефоне, которые никогда никуда не выкладывались, никогда он не кичился пребыванием на передовой. Потом его попросили со службы уволиться ибо «дипломатический скандал». Когда началась СВО мы с ним заезжали на Донбасс вместе, 26 февраля, сразу на школу в Зайцево поддержать пацанов. Потом он при мне кошмарил хохлов из пушки и на том конце у адресатов пошел черный дым (не выбрали Папу). А когда полетела ответка я лег в кусты, а Милоний сказал «Слабо е***е, хохлы» и пошел вразвалочку к машине. Он не позер и в отличие от коллег приезжает не для набивания рейтингов. Сейчас он может позволить себе более публично помогать армии, проповедовать свинорез среди широких масс. Десятки додиков по телеге пишут «Он просто пиарится», но им бы приехать в Зайцево и поспрашивать у местных кто тут на пиаре, а кто реально помогает. Интернет заклеймил Милонова шутом, но реальными клоунами оказались его хейтеры, дрожащие от холода и страха в очереди на Верхнем Ларсе», – утверждает Ларкин.