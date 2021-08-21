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21.08.2021 21:54 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Москва, Происшествия, Россия, Скандал, СМИ
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Защитники канала-иноагента «Дождь» вышли под штаб-квартиру ФСБ

В Москве сегодня прошла серия одиночных пикетов в поддержку либерального телеканала «Дождь», который накануне...

В Москве сегодня прошла серия одиночных пикетов в поддержку либерального телеканала «Дождь», который накануне был признан Минюстом иностранным агентом.

С плакатами стояли журналисты либеральных и западных СМИ, а также правозащитники, связанные со структурами беглого олигарха Михаила Ходорковского.

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Мероприятие очевидно рассчитано на западные СМИ, поэтому пикеты проводили у здания ФСБ на Лубянке, а не у Минюста, принявшего решение о внесении «Дождя» в реестр иностранных агентов.

Сначала полиция не трогала, сменявших друг друга пикетчиков, а лишь переписывала их паспортные данные. Потом всех, становившихся с плакатами, препровождали в автозак.

Примечательно, что одним из пикетчиков был журналист государственного телеканала RT Илья Васютин – он оказался из числа многочисленных трудоустроенных там либералов, а ранее работал на «Дожде».

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