Защитники Приднестровья предупредили Россию о критической ситуации на границе

12.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Общественная организация «Союз защитников Приднестровья» обратилась с открытым письмом к Российской Федерации и другим странам-участницам приднестровского урегулирования с просьбой не допустить введения Молдовой в одностороннем порядке с 1 июля 2021 года полноформатного таможенно-пограничного контроля на КПП «Кучурган».

Тест письма размещен на официальном сайте организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это грозит ограничением доступа Приднестровья к товарам первой необходимости, лекарственным препаратам и медицинским изделиям, продуктам питания, продукции фитосанитарного назначения и многим другим грузам. В дополнение к этому, в соответствии с достигнутыми с Молдовой договорённостями, Украина анонсировала запрет на въезд на свою территорию транспортных средств с приднестровскими номерными знаками с 1 сентября 2021 года. Данные действия ограничат возможность передвижения на личном транспорте более 90 тысяч граждан ПМР, а также приведут к прекращению деятельности пассажирских перевозчиков Приднестровья. Таким образом, граждане ПМР в очередной раз могут столкнуться с ограничением своих прав, односторонними мерами давления и экономическими блокадами со стороны Молдовы и Украины, направленными на социально-экономическое ослабление Приднестровья», – говорится в письме.

На украинско-приднестровской границе есть 13 КПП, на 6 из которых с 2017 года стоят и молдавские пограничники. Очередная фаза блокады непризнанной республики последние два года несколько раз откладывалась.