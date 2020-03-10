Защитнику Донбасса угрожает депортация в Казахстан и арест «за наёмничество»

10.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Из России в Казахстан за нарушение миграционного законодательства могут выслать бывшего ополченца Евгения Щербака, воевавшего на Донбассе в батальоне «Спарта». На родине бойцу угрожает длительное тюремное заключение по обвинению в наемничестве.

Об этом сообщил соратник Щербака – приехавший в 2014 году из Прибалтики на Донбасс темнокожий коммунист Бенес Айо, также вступивший тогда в ряды ополчения.

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По его данным, Щербак в 2014 году прибыл в Донбасс в рядах группы добровольцев из Казахстана. Сначала воевал в ЛНР, потом принимал участие в боях за ДНР – в Широкино, в Дебальцево и т.д.

Айо утверждает, что в 2017 Щербак во время отпуска выехал в Россию, однако заехать не смог, «поскольку его просто не пропустили через границу, не указав при этом причину».

«А 4 сентября 2018 года Евгения остановили во Всеволожском районе Ленобласти на кольцевой автомобильной дороге сотрудники ГИБДД, и проверка документов показала, что он находится в розыске в Казахстане. Дело в том, что, согласно уголовному кодексу Казахстана, он не может участвовать в вооруженных конфликтах иностранных государств, за это предусмотрена уголовная ответственность по статье 172 УК республики (от 5 до 9 лет лишения свободы).

Евгения поместили в ИВС (изолятор временного задержания) УМВД города Всеволожск Ленинградской области. Правда у полиции не было решения казахстанского суда об избрании Щербаку меры пресечения в виде содержания под стражей, и по истечении трех суток его могли освободить.

Однако во второй половине дня 5 сентября из Казахстана вдруг пришло судебное решение об избрании Щербаку меры пресечения в виде содержания под стражей. Тогда после 2 суток задержания состоялся суд по мере пресечения, и Евгения перевели в СИЗО «Кресты» в Ленинграде.

Однако за Евгения вступились некоторые депутаты Государственной Думы, правозащитники, руководитель «Справедливой России» Миронов, а также руководитель «Музея воинской доблести Донбасса» Герман Владимиров, казаки станицы «Курортная» и адвокат Воронин. И благодаря общественной поддержке 12 октября Евгения освободили из СИЗО. Россия отказалась его выдавать Казахстану!» – рассказал Айо.

Впрочем, на этом злоключения Щербака не закончились. Не сумев легализовать свой статус в Петербурге, он уехал в Челябинск к родственникам. Там он устроился на работу и подал документы на предоставление временного убежища.

«Однако 22 декабря 2019 года, когда Евгений возвращался домой с работы и стоял на остановке, ожидая автобус, к нему подъехали сотрудники полиции для проверки документов и обнаружили, что он находится в розыске в Казахстане и не имеет регистрации. Затем Евгения из-за отсутствия регистрации по решению городского суда Челябинской области от 25 декабря 2019 года поместили в центр временного содержания для иностранных граждан с требованием выдворения и оштрафовали на 3 тысячи рублей», – сообщил Айо.

По его словам, сегодня, после вмешательства депутата Госдумы Сергея Шаргунова, который сделал экстренные запросы руководству МВД и в прокуратуру, угроза депортации Щербака была снята на несколько дней.

«К нему в Депортационный центр пришел полицейский и заявил, что принята его апелляция по поводу депортации и его заключения в Депортационном центре. Ответ будет через полторы – две недели», – рассказал Айо.

«Совершенно не понятно, почему вроде бы союзный России Казахстан преследует активистов «Русского мира» и защитников мирного населения Донбасса!

Напомню, что Казахстан входит в Таможенный Союз – организацию, которая в экономическом, геополитическом и культурном отношении является конкурентом ЕС и США. И кстати, именно активная деятельность Украины в рамках Таможенного союза при Януковиче и его отказ от немедленного подписания договора о «евроассоциации» стали одной из главных причин Евромайдана!» – возмущается ополченец.

По его мнению, «власти Казахстана (как Кучма, Янукович и Батька) пытаются усидеть на нескольких стульях, заигрывая и с Западом, и с Россией, и с Китаем, и с Турцией».