«Защиты от «Кинжалов» и иранских ракет у нас нет» – спикер командования воздушных сил ВСУ

Новости Украины

Эффективных средств борьбы против иранских ракет, о поставках которых последнее время говорят украинские СМИ, на Украине попросту нет, как и нет возможности отражать удары «Кинжалов» по всей территории страны.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, как отразится размещение российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на территории Белоруссии, Игнат признал, что эти ракеты очень эффективно поражают любую точку Украины, вне зависимости, откуда пуск, а отражать такие удары очень сложно

«Никак не может повлиять. Повлиять может только уменьшение количества этих «Кинжалов» или их полное отсутствие. Потому что ракета «Кинжал», там заявленная дальность две тысячи км если я не ошибаюсь. Носитель этой ракеты самолет Миг-31, но могут быть и друге самолеты стратегической авиации, они тоже могут быть носителями на этой ракеты. Поскольку их мало, то их применяет Миг-31К, это самолет, который может нести одну такую ракету и может угрожать любой точке Украины, наносить такой удар, на который реагировать будет очень сложно», – ответил спикер.

«Поэтому неважно где этот самолет находится в Крыму, России или на территории Белоруссии. Его нахождение на территории Белоруссии – это больше угроза не так Украине, а как бряцкание этим оружием в адрес западных стран Европы», – добавил Игнат.

Он отметил, что в случае поставок Ираном баллистических ракет дальностью 300км и 700км, сбивать их будет практически невозможно, ведь на Украине отсутствует противоракетная оборона.

«Конечно мы будем применять все средства защиты от этих ракет. Потому что большая вероятность, что они будут доставлены на север от Украины откуда они могут запускаться, чтобы угрожать всей Украине, 300км одна ракета, другая ракета 700км, имеют такую дальность поражения. Да, это баллистические ракеты. Против этих ракет, против баллистики у нас нет сегодня эффективной защиты противоракетной обороны. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень сложно сделать теми средствами, которые у нас сегодня есть. У нас средства противовоздушной, а не противоракетной обороны. А те ракет, которые оккупант планирует получить от Ирана – это именно баллистика. Такие как «Искандер-М» сегодня есть на вооружении оккупанта. Очевидно, что эти ракеты для пополнения «Искандеров», потому что «Искандеры» уже сегодня фактически заканчиваются», – объяснил спикер командования ВС ВСУ.