«Зашкварилась» еще одна молодуха-грантоедка Зеленского

27.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинцам «ничего не мешает» копить на старость и откладывать деньги, чтобы при выходе на пенсию не ждать выплат от государства.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявила министр социальной политики 34-летняя Юлия Соколовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу такую вещь — нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать — это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее», – заявила Соколовская.

Отметим, что средняя зарплата на Украине летом 2019 года составляла менее 400 долларов США.

Слова чиновницы в своем блоге раскритиковала экс-министр юстиции времен президента Виктора Януковича Елена Лукаш:

«Какая прелесть. И действительно ничего же не мешает накапливать. Ничего просто нет у большинства людей. Вот и не мешает. Кстати, министру Соколовской стоит проконсультироваться по вопросам пенсий у советника ее премьера, некоего экс-депутата Блока Порошенко Алексея Мушака. Тот вообще рассуждал, что пенсии надо отменить», – отметила Лукаш.

Напомним, в 2017-м году Мушак, будучи депутатом Верховной Рады, предложил отменить пенсии, чтобы ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. По его мнению, это дало бы старт экономике страны.

Соколовская во времена президентства Петра Порошенко работала советником Минфина, а также была руководителем одного из направлений американской грантовой программы USAID.