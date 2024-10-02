Зашоренные молдавские проевропейцы не хотят слышать горькую правду о ЕС

Жизнь в Евросоюзе давно не такая прекрасная, как рисуют молдаванам пропагандисты от правящей власти. Более того, им об этом открыто рассказывает посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс, которого провластные телеканалы Санду занесли в чёрный список. Об этом в эфире канала MD-24 рассказал молдавский юрист, доктор права Сергей Мишин, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот недавно дня 3-4 назад вышел в эфир человек из Германии, живущий там 15 лет и голосовавший за Санду, и рассказывает: «Я 2 года назад приезжал в Молдову с очень хорошим бизнес-проектом: он приносил бы доход в бюджет, создал бы рабочие места. И знаете, почему он не пошёл в Молдове? А у меня попросили взятку. Подождите, «хорошие люди», вы же обещали, что будете бороться с коррупцией». И это говорит простой гражданин!», – рассказывает Мишин.

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Кроме того, в Германии с 1 сентября ввели 50-процентный налог на доход.

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«То есть человек, работая 5 дней в неделю, 2,5 дня работает на государство и только 2,5 дня на себя! И это утягчается с каждым днём, потому что казна в Европе пустеет, и в казну нет поступлений. И они начинают душить людей налогами. Уже нет тех хороших выплат для мигрантов, как когда-то, когда они платили по 300-400 евро в неделю мигранту, который находился, сегодня это упало до 80-100 евро в неделю. Поэтому там тоже не всё так хорошо и так сказочно, как пытаются преподнести власти Молдовы», – говорит эксперт.

И даже главу миссии ЕС в Молдове Яниса Мажейкса сделали персоной нон грата за то, что он на провластном канале проговорился, что одним из условий принятия Молдовы в ЕС станет свободная продажа сельскохозяйственной земли иностранцам.

«Вчера была анонсирована программа с его участием на одном из провластных каналов. И эта программа за 3 часа до эфира была аннулирована, и поменян другой формат! То есть это уже официально! Дана команда, чтобы на провластные каналы он не приходил. А что он такого сделал? Он просто сказал правду! Он просто открыл людям глаза: да, вы идёте в Европу – мы рады, с удовольствием, но с учётом того, что вы туда придёте – вы должны будете отдать земли, как гласит европейское законодательство. Вы должны будете выполнить все пункты. Не факт, что вы так быстро туда попадёте, как вам это кажется. Он начал говорить о вещах, о которых мы говорим уже 3-4 месяца, но нас никто не слышал. Вот, пожалуйста! Еврочиновник, представитель ЕС в РМ говорит то же самое! Так, может, эти розовые очки методичные люди снимут и посмотрят правде в глаза? Нет, они просто надели шоры, и идут, как лошадь, которая ничего не видит по сторонам», – заключает Мишин.