Засланный казачок! Цымбалюка вывели на чистую воду

24.01.2022  22:54 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, СМИ, Украина
Новости Украины

Собственный корреспондент украинского информагентства УНИАН Роман Цымбалюк является агентом ФСБ.

Об этом на youtube-канале «Эхо Москвы» заявил бежавший в Лондон публицист, антисоветчик и фанат генерала Власова Олег Кашин передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Собственный корреспондент украинского информагентства УНИАН Роман Цымбалюк является агентом ФСБ. Об этом на youtube-канале...

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«Я думаю, что он наш, российский, конторский. Представить себе, что на протяжении этих 8 лет в Москве работал официально украинский корреспондент, которого бы не держали за его украинскую душу и его украинские яйца российские спецслужбы, — я не думаю. Я думаю, Роман Цимбалюк не мог не быть завербован, поэтому сейчас в Киеве он, может, даже какую-то миссию выполняет», – сказал Кашин.

В декабре 2021 года Цымбалюка вызвали в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для дачи пояснений. В прокуратуре полагают, что материалы Цимбалюка, размещенные на его youtube-канале, «содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».

Прокуратура рассматривала вопрос о возбуждении против украинца уголовного дела по статье 20.3.1 КоАП РФ. Она предусматривает следующие виды административного наказания: административный штраф, обязательные работы, административный арест. В начале этого года прокуратура отозвала свою повестку.

Однако Цымбалюк продолжает выяснять подробности через адвоката. Он заявил, что хочет вернуться в Москву, потому что у него есть там квартира.

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