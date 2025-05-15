Заслуга Штатов, а не Зеленского: что пишет о встрече в Стамбуле западная пресса

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Комментируя сегоднящнюю встречу украинской и российской делегаций в Стамбуде американское издание The Washington Post называет ее «неожиданной» и «ставящей под вопрос санкционное давление на Россию».

Со ссылкой на девять европейских, украинских и американских дипломатов и чиновников, говоривших на условиях анонимности, издание утверждает, что «Стамбул-2» не был инициативой Зеленского и его Офиса. Наоборот, вопреки изначальным намерениям Киева, ЕС и США убедили Зеленского не отказываться от переговоров с Россией..

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«Призыв Путина к переговорам, на который потом согласился Трамп, подкосил угрозу санкций: все бросились организовывать встречу в Стамбуле, хотя повестка дня и состав делегаций до сих пор неизвестны», – говорится в статье.

«Когда в минувшие выходные лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши побывали в Киеве и призывали к прекращению огня, они провели телефонный разговор с Трампом. Он выразил готовность усилить давление — в частности, санкциями» , — вспоминают два дипломата.

«Мы координировались с американцами по поводу санкций и получали хорошие сигналы. Но, во всяком случае, все зависит от изменения событий каждый день», — говорит европейское чиновник.

«Европейские лидеры все еще настаивают на общих санкциях ЕС и США, в том числе против финансового и энергетического секторов, чтобы заставить Кремль остановить войну. Однако неуверенность, выполнит ли Вашингтон свои обещания, только возросла; многие европейцы воспринимают призыв Путина к встрече как тормоз для начала более жесткого давления на Россию», – сетует издание.

Так или иначе, делает вывод The Washington Post, и Москва и Киев продолжают конкурировать за блаосклонность Вашингтона и выставить противника в глазах Трампа «тормозом» мирного процесса и виновником его затягивания.

«Дипломатический водоворот в Анталии подчеркнул, как каждая сторона пытается повлиять на Трампа и не помешать его желанию достичь соглашения», – отмечается в статье.

Для Украины это первые прямые разговоры с Москвой с весны 2022 года. С американской стороны ожидают госсекретаря Марко Рубио и спецпосланников Стива Виткоффа и Кита Келлога.

«Зеленский не видел смысла ехать вообще» , – признается один из дипломатов.

Но спецпосланник США Стив Виткофф убеждал украинцев: если они приедут, а у России нет, у Кремля будет дипломатический провал; если обе стороны появятся, переговоры могут приблизить к прекращению огня.

Сам Зеленский настаивает на встрече с Путиным:

«Зачем лично с ним? Ибо серьезный разговор о прекращении убийств и войне нужно вести с теми, кто принимает последнее решение. Все зависит от того, испугается ли Путин ехать в Турцию. Ответ Путина определит наши дальнейшие шаги» , — пояснил The Washington Post один из украинских чиновников накануне сегоднящней встречи.

Тем не менее, есть резон воспринимать эти слова Зеленского, как часть дипломатического блефа и дымовой завесы, призванной «нормализовать» рутинный переговорный процесс с Москвой на уровне чиновников второго уровня.

Пока СМИ и обыватели будут гадать, состоится ли встреча Зеленский-Путин, Мединский с Ермаком будут спокойно обсуждать реальные вопросы повестки дня. А сам Зеленский увернется от потенциально неприятных вопросов в свою сторону: мол, как же так вышло, что запрещенные им лично переговоры с Россией все же идут.