Заслуженная артистка Крыма пожелала поражения России

Анатолий Лапин.  
13.01.2023 16:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Культура, попса, Проституция, Украина


Известная на Украине артистка Тина Кароль грубо выругалась в адрес своих подписчиков, которые слали ей триколоры в комментариях к записям в соцсети.

«Все, кто пишут эти российские флаги, идите на…й. Запишите и передайте всем», – заявила Кароль во время стрима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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А бывшая крымчанка Злата Огневич (по паспорту Инна Бордюг) в своем блоге пожелала поражения России и поддержала боевиков из запрещенного в РФ террористического Азова:

«Победный год начался 24 февраля и продолжается до сих пор. У нас единственное желание на всех – победа. Желаю этого всем сердцем в 2023 году! Спасибо несгибаемым защитникам за то, что держите Украину, такой большой ценой, от осознания которой больно сжимается мое сердце. Почет пожизненный и низкий поклон каждому, каждому. Жду возвращения всех пленных домой. Я и дальше буду делать все, чтобы вместе с вами приблизить победу, на своем арт-фронте».

Огневич, к слову, до сих пор является заслуженной артисткой Крыма – это звание ей присвоили еще «регионалы» в 2013-м году. Певицу не лишили титула даже после того, как она избиралась депутатом Верховной рады от антироссийской партии гомосексуалиста Олега Ляшко.

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