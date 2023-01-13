Заслуженная артистка Крыма пожелала поражения России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Известная на Украине артистка Тина Кароль грубо выругалась в адрес своих подписчиков, которые слали ей триколоры в комментариях к записям в соцсети.

«Все, кто пишут эти российские флаги, идите на…й. Запишите и передайте всем», – заявила Кароль во время стрима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

А бывшая крымчанка Злата Огневич (по паспорту Инна Бордюг) в своем блоге пожелала поражения России и поддержала боевиков из запрещенного в РФ террористического Азова:

«Победный год начался 24 февраля и продолжается до сих пор. У нас единственное желание на всех – победа. Желаю этого всем сердцем в 2023 году! Спасибо несгибаемым защитникам за то, что держите Украину, такой большой ценой, от осознания которой больно сжимается мое сердце. Почет пожизненный и низкий поклон каждому, каждому. Жду возвращения всех пленных домой. Я и дальше буду делать все, чтобы вместе с вами приблизить победу, на своем арт-фронте».

Огневич, к слову, до сих пор является заслуженной артисткой Крыма – это звание ей присвоили еще «регионалы» в 2013-м году. Певицу не лишили титула даже после того, как она избиралась депутатом Верховной рады от антироссийской партии гомосексуалиста Олега Ляшко.