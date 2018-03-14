14.03.2018

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Заслуженная артистка Украины призналась, что русские не дали загнуться украинскому кино

На Украине у продюсеров нет денег, чтобы снимать хорошие сериалы, а государство на это также не выделяет необходимые средства.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская, после начала войны в Донбассе демонстративно отказавшаяся от съемок в российских сериалах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До войны я много работала с русскоязычным контентом, с русскоязычным продуктом. Тогда украинского мало чего производилось, а на российском можно было сидеть, но потерять практику. Россияне – это большой был рынок, который работал с нами – тут нужно отбросить все популистические вещи. Почему государство не выделяло деньги или мы не имели такой успех экономического роста для того, чтобы рекламный рынок был больше. Мы не снимали не потому что не все хотели, а потому что, чтобы снять одну серию, нужно от 10 до 50 тысяч долларов. Русские на это давали деньги”, – расказала актриса.

По ее словам, на Украине благодаря этому рынку появились профессиональные команды.

“Это не только исполнители, которых вы видите в кадре, или режиссеры, а это и технические группы – световая, звуковая, это большая группа людей, которая работает над этим. Они сейчас работают настолько профессионально, что Украина готова сама. Теперь единственный вопрос в деньгах и соблюдении этих квот, чтобы эти квоты начали работать», – заявила Витовская.

Ранее Витовская, как сообщал “ПолитНавигатор”, потребовала выселять из страны людей, покупающих билеты на российских артистов.