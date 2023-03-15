Заслуженный пилот России: Сейчас очень важно изучить начинку дрона США

Максим Карпенко.  
15.03.2023 14:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


Для американцев крайне болезненна потеря ударного дрона-шпиона у берегов Крыма, поскольку Россия, если ей удастся поднять упавший в море беспилотник, сможет изучить важные секреты военной разведки США.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Юрий Ситник, заслуженный пилот РФ, эксперт организации «Офицеры России».

Для американцев крайне болезненна потеря ударного дрона-шпиона у берегов Крыма, поскольку Россия, если ей...

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«Последствия очень хорошие для нас – это, во-первых. Потому что Россия – это единственная страна, которая может перечить американцам. Все их потуги о том, что они – правители планеты Земля – как-то рассыпаются, потому что мало того, что наши его приводнили – уж каким способом неважно, а самое важное – посмотреть аппаратуру, посмотреть частоты, посмотреть, как осуществляется связь между экипажем, который управляет этим беспилотником, и самим беспилотником.

Впоследствии, чтобы любые беспилотники американские, которые есть с этой связью, чтобы их контролировать. Поэтому американцы так и возмущаются.

Их корабли к нам подойти не могут, потому что это 60 километров от Крыма, наши прибрежные воды. А наш флот и не собирается их пускать, поэтому они слюной брызжут, что наши – варвары, обвиняют летчика, что он керосином его облил.

Очень важно его поднять и посмотреть, чем он начинен, с какой целью он пролетал, как видит всю наблюдаемую территорию, которую просматривает. Поэтому мы молодцы – сбили его, поэтому надо его поднять.

Если там нет самоподрыва, он не разорвется при подъеме на воздух, то это будет очень хорошо.

Ну, надо блокировать сейчас РЭБом, чтобы радиоволны и те буи, которые они сбросили, чтобы его подорвать, не сработали», – предлагает специалист.

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