Заслужил – получи: телеканал «Дождь» добился статуса иностранного агента

20.08.2021 22:53 (Мск), Москва, Елена Острякова

Крупнейшее либеральное СМИ России телеканал «Дождь» внесено в реестр иностранных агентов.

Такое решение принял Минюст РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это не первое ограничение в отношении оппозиционного телеканала. В июне «Дождь» исключили из кремлевского пула. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил тогда это решение тем, что телеканал фактически выступал организатором несанкционированных протестов в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального.

Либералы прогнозируемо стенают весь вечер в соцсетях и эфире того же «Дождя».

«Дождь», который вырастил меня как журналиста. «Дождь», который я так сильно люблю. Ну что, получается, сейчас «иноагент» – это знак качества. И наводить на подозрение должно отсутствие этой маркировки. Почти все независимые СМИ прикрыли, осталось немного, так что ОНИ как раз уложатся до осени. А потом возьмутся за ютуб», – истерит в своем телеграм-канале скандальная телеведущая Ксения Собчак.

Бесстыдно пользующаяся последнее время услугами либеральных СМИ – не смогла промолчать и КПРФ.

«У меня нет никаких симпатий к телеканалу «Дождь». Общая позиция у канала – русофобская, но это не причина накладывать на канал определенные ограничения», — сказал URA.RU депутат-коммунист Александр Ющенко.

Как и в случае с ранее объявленным иноагентом латышским сайтом «Медуза», причина всероссийской трагедии, может быть, не сразу понятна. Ведь новый статус никак не ущемляет в правах журналистов. Единственное требование закона – указывать под публикациями, что они произведены иноагентами.

В апреле «Медуза» не смогла долго скрывать свои истинные чувства. Оказалось все дело в том, что российские рекламодатели неохотно сотрудничают с иноагентами. Латышский сайт принялся выпрашивать пожертвования у читателей, но видимо безуспешно.

Сегодня генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко рассказала в эфире «Дождя», что с апреля ее сайт потерял 38% своих доходов, ей пришлось вполовину сократить зарплаты и уволить 12 журналистов.

«Дождь», согласно отчетности, в июне заработал 27 761 000 руб. Причем только 7,9 млн руб. на платных подписках. Остальное на рекламе. Чтобы не лишиться этих денег телеканал собирается оспорить в суде решение Минюста.

Основателем и главным спонсором «Дождя» является муж главного редактора телеканала Натальи Синдеевой Александр Винокуров. Он в 2010 году при помощи системных либералов в правительстве сумел выбить на спасение своего обанкротившегося банка «КИТ Финанс» 135 миллиардов бюджетных рублей.

Банк все равно рухнул, а средства пошли на создание антироссийского телеканала, который регулярно предоставлял трибуну американским дипломатам, беглым оппозиционерам типа Михаила Ходорковского и прочим русофобам.

«Начинается это все с воровских и жульнических схем. А потом было госфинансирование. На «Дождь» выделялся миллиард. Грязные схемы выводят на поверхность грязные СМИ, на которые стекаются грязные люди. «Дождь» даже в среде журналистов считался инфопомойкой. Я надеюсь, что это не точечная акция, и следующими будут «Эхо Москвы» и «Новая газета». Это будет стратегия, направленная на истребление всех вражеских СМИ», – сказал в эфире youtube-канала «Соловьев.live» историк Борис Якименко.