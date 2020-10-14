«Засовывают в нос» – на Украине тестируют на коронавирус урогенитальными палочками – эксперт

14.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Статистика заражений коронавирусом на Украине неадекватная, потому что в этой стране нет необходимого оборудования для забора теста – вместо него в лабораториях используют палочки для забора анализов мочевого пузыря.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Всеукраинского союза защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно считать, что на Украине, скажем, выявлено 5590 заразившихся коронавирусом, на основании чего? На основании полимеразной цепной реакции? Но извините, анализы ПЦР на Украине однозначно невозможно сделать точными, потому что, как оказалось, на Украине вообще не оказалось банальных палочек для забора образцов для ПЦР.

ПЦР – штука точная, но чтобы ПЦР нашла, туда необходимо внести образец вируса и взять его правильно, взять на правильную палочку и правильно транспортировать и только тогда мы найдём. Но что мы находим сейчас, что определяет ПНЦ, сейчас сказать невозможно», – отметил он.

Также общественник сообщил, что на Украину до сих пор не завезли палочки для забора ПЦР, а используют палочки, которые предназначены для мочевого пузыря.

«Потому что просто нет палочек, эта проблема, которую до сих пор никто не решил. На Украину ни разу не ввозились сертифицированные палочки для ПЦР, была только небольшая гуманитарная помощь.

А сейчас делают в лучшем случае урогенитальными палочками, которые определяют инфекции мочевой системы – их засовывают в нос, достаточно неприятная процедура, потому что там на конце щёточка, но это лучшее что есть», – возмутился Сердюк.