«Засранцы! Оскотинились» – глава Роскосмоса обвинил Госдеп и украинцев в фальсификации истории

13.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин раскритиковал публикацию Госдепартамента США о Дне космонавтики в соцсетях.

«Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — написал Рогозин и приложил ссылку на пост со страницы «США по-русски» в фейсбуке (официальный русскоязычный аккаунт Госдепартамента США).

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В публикации говорится, что 12 апреля отмечается 60-летие пребывания человека в космосе, технический прогресс и международное сотрудничество. При этом в записи не упоминается, что первым человеком, полетевшим в космос, стал Юрий Гагарин, а на иллюстрации изображен американский астронавт.

Не вспомнило про Гагарина и украинское КБ «Южное», когда-то участвовавшее в советских космических программах. Врио гендиректора бюро Александр Кушнарев на официальном сайте поздравил сотрудников с «Всемирным днем авиации и космонавтики и Днем работников ракетно-космической отрасли Украины».

«КБ «Южное» раньше не забывало, с чем и кем связан День космонавтики, и что произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года. Вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла… Скатились к оскотиниванию», – прокомментировал Рогозин в своем «фейсбуке».