Заставим Трампа в Гааге выбрать между Россией и НАТО! – конгрессмен-демократ

Елена Острякова.  
05.06.2025 18:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении НАТО «непоследовательна и хаотична», и поэтому многие члены альянса его не понимают.

Об этом конгрессмен-демократ Билл Китинг заявил на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении НАТО «непоследовательна и хаотична», и поэтому...

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«Когда в конце этого месяца состоится 76-й саммит НАТО в Гааге, администрация Трампа должна воспользоваться этой возможностью и расставить все точки над i. Она не должна отказываться от своей руководящей роли в НАТО и сокращать присутствие США в Европе. Не должна ослаблять сдерживающий эффект нашего альянса», – сказал Китинг.

Он считает, что в Гааге Трамп обязан назвать президента РФ Владимира Путина «преступником», иное его поведение ознаменует «провал американского лидерства».

«На предстоящем саммите НАТО администрация Трампа должна четко заявить, что США и весь альянс готовы увеличить издержки для России за ее продолжающуюся агрессивную войну на Украине», – вещал Китинг.

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