Заставим Трампа в Гааге выбрать между Россией и НАТО! – конгрессмен-демократ

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Политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении НАТО «непоследовательна и хаотична», и поэтому многие члены альянса его не понимают.

Об этом конгрессмен-демократ Билл Китинг заявил на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в конце этого месяца состоится 76-й саммит НАТО в Гааге, администрация Трампа должна воспользоваться этой возможностью и расставить все точки над i. Она не должна отказываться от своей руководящей роли в НАТО и сокращать присутствие США в Европе. Не должна ослаблять сдерживающий эффект нашего альянса», – сказал Китинг.

Он считает, что в Гааге Трамп обязан назвать президента РФ Владимира Путина «преступником», иное его поведение ознаменует «провал американского лидерства».