«Заставляем любить Украину» – главарь СБУ похвалился, как «кошмарит» олигархов

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Украинским олигархом надо понимать, что если они сами не идут в окопы, то их дело – спонсировать ВСУ, а также не удивляться переходу в пользу государства своих активов.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил врио главы СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, олигархи сейчас начинают любить Украину, и СБУ им в этом помогает. Кстати, есть такая римская юридическая сентенция: «Закон суров, но он закон», думаю, они сейчас её вспоминают, поскольку за соответствующий закон народные депутаты проголосовали относительно олигархов. Мы ждём решение Венецианской комиссии о соответствии его нормам международного права. Но, кроме этого, создан отдельный реестр на базе СНБО, куда будут вноситься соответствующие списки. Над этим работает и наша служба, и пан Данилов (секретарь Совбеза Украины – ред.) со своими подчинёнными, и сейчас этот реестр проходит сертификацию. Вот так. Все равны перед законом и должны работать на Украину, тут без вариантов. Да, они работают. В частности, мы изъяли ряд важных объектов в пользу государства (смеётся – ред.) Я же сказал, что «СБУ помогает любить Украину». Поэтому всему своё время. Эти люди вкладываются, принимают участие, потому что это общая проблема. Понятно, что эти люди находятся под повышенным вниманием СБУ, буду откровенным, отдельные из них сейчас ходят на допросы к нам. И я думаю, они понимают, что оборона Украины – это для них выход», – рассказал Малюк.

«Хотите сказать, что государство может простить определённые грехи, если эти люди вложатся в обороноспособность?» – уточнила пропагандистка.

«Государство работает по закону, и они тоже должны работать по закону, здесь без вариантов. Поэтому они должны и вкладываться в обороноспособность, а, в случае необходимости, и брать в руки оружие – и вставать бок о бок в окопе. Потому что они такие же граждане, как и все. Кроме святого права защищать землю, это святое обязательство каждого мужчины. Я думаю, они должны это понимать. А если он сам в руки оружие не взял, то он должен обеспечить того, кто находится в окопе», – ответил глава СБУ.