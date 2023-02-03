«Заставляли учить гимн РФ» – советник Климкина рассказал о «зверствах» в российской тюрьме

Львовский телеканал NTA показал выступление Юрия Яценко – бывшего коммерсанта, который зарабатывал на перепродаже из России мобильных смартфонов iPhone, однако в 2014 году был арестован ФСБ во время поездки в Курскую область по подозрению в причастности к диверсионной деятельности.

Проведя несколько месяцев в тюрьме, Яценко был выпущен на свободу и депортирован. Политическая ситуация дала возможность дельцу в Киеве устроиться советником главы тогдашнего МИДа Павла Климкина, это теплое место бывший торгаш занимал до 2019 года.

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«Помню, что я был в курском, кажется, СИЗО, и ко мне в двери постучал надзиратель, и сказал: «Ты хотел идти к врачу?», а у меня всё тело было обсыпано сыпью, всё было в такой коросте, в клещах было, и он сказал: «Пойдёшь к врачу, когда выучишь весь гимн России». Это если кратко о том, какое было отношение ко мне как к украинцу. Хотя среди самих заключённых, российских преступников, они никогда никакой претензии ко мне не выражали…, ни какого-то желания подкалывать. Другой вопрос, когда меня вербовали уже старшие сотрудники ФСБ», – хвастался Яценко.

«Это после того, как вы на украинском языке разговаривали?» – воскликнула одна из ведущих.

«Я в российской тюрьме говорил по-русски», – разочаровал экс-советник.

«Но при желании я мог попросить переводчика и говорить по-украински, то есть, ставить такую принципиальную позицию. Но, поскольку у меня там был вопрос выйти и выжить, то я с ними, из-за того, что они по-украински не понимали, настолько принципиально украинского героя не формировал в их глазах, у меня были другие цели», – признал Яценко, явно не оправдав ожидания сценаристов ток-шоу.