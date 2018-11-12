Застенчивый вымогатель из виртуального представительства

13.11.2018, Симферополь, Александр Ростовцев

Пять лет назад, выходя на «Евромайдан» разрушать Украину, «онижедети» твёрдо полагали, что делают это ради борьбы с кумовством и коррупцией, пожиравшей Украину почище, чем ржавчина дрянное железо.

Дети были уверены: если как следует поскакать под дегенеративные выкрики, пожечь покрышки, покидать булыжники в милицейское оцепление, то наступит день долгожданного Щастя, и Украина выйдет преображённой из кучи горелого мусора такой же прекрасной, как Афродита пенорожденная.

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Чуда не произошло. Страна, проедавшая советское наследие, прозябавшая в списке середнячков-аутсайдеров, одним махом скатилась до уровня африканских бантустанов. Американцы говорят: «прилив поднимает все лодки». Они ошибаются. Майданно-мусорный прилив поднимает исключительно ассенизационные лоханки.

О «главных героях» послемайданного безвременья известно многое. Эти люди-полипы давно прикипели к власти, а физиономии их примелькались до тошноты. Посему о них мы говорить не будем. Куда интереснее исследовать под микроскопом нового гадёныша, не очень медийно раскрученного, но поставленного исполнять очередную Очень Важную Государственную Задачу.

Возьмём, к примеру, «постпреда» Порошенко в виртуальной АРК Бориса Бабина. Ещё год назад почти никто и ничего не знал про этого назначенца.

Теперь создаётся впечатление, что на должность главного по «деоккупации Крыма» человечек пришёл из ниоткуда. Однако Бабин тем и интересен, что поднят наверх из ничтожества мусорной волной «Евромайдана».

Не то чтобы Бабин повторил судьбу вознёсшегося в украинские властные эмпиреи из придорожной канавы казака Гаврилюка, но тоже никто и звать никак. И даже в чём-то гаже Гаврилюка.

Как говорил Остап Бендер, «Господа присяжные заседатели, Александр Иванович Корейко родился в… Впрочем, счастливое детство можно опустить. В то голубенькое время маленький Саша ещё не занимался коммерческим грабежом. Дальше идет розоватое отрочество. Пропустим еще страницу…»

Итак, кем был «украинский учёный, общественный и политический деятель, доктор юридических наук, профессор» Бабин до «Евромайдана»?

Из отзывов студентов Одесской национальной морской академии на портале «Студзона» личность Бабина вырисовывается крайне неприятная и даже одиозная.

Студенты отмечают низкий преподавательский уровень «профессора», его высокомерие и скверные манеры: «поковыряться в носу, грызть ручку, дрыгать ногами» во время семинара для Бабина было нормальным явлением. Студенты также отмечали натужную страсть Бабина вести занятия на украинском языке, «хотя он его не знает».

Далее злые языки клевещут, что Бабин прошёл профотбор на должность преподавателя морской академии через койку её ректора Бойко. Отзывы некоторых студенток «наш Бабин секси» как бы подтверждают разносторонние деловые качества «вчэного».

Впрочем, отстающие студенты хвалили преподавателя Бабина за мелкий прайс услуг: «дёшево закрывает предметы», «по заявлению студентов собрал с них определённую сумму денег»… И совсем уже няшное: «обычный вымогатель, только стеснительный».

В треде о Бабине иногда попадаются и хорошие отзывы, сопровождающиеся ироничными комментариями: «господин Бабин, не вы ли часом тут о себе положительные комментарии пишете?»

Здесь следует добавить, что Одесская национальная морская академия считается далеко не самым престижным учебным заведением, так что любительница постельного отбора ректор Бойко, поматросив Бабина, попалась на взятке в несколько сотен долларов. Что, по-видимому, и объясняет непритязательность «героя» сюжета.

Немудрено, что в это стеснительное время декларация о доходах и имуществе Бабина буквально бросает в слёзы. На будущего «общественного и политического деятеля» оформлена часть квартиры в родной Евпатории. Оно и понятно: на зарплате препода заштатного вуза и копеечных поборах со студентов не наживёшь алмазов пламенных в лабазах каменных.

Однако незадолго до «Евромайдана» Бабин публикует «научную статью», в которой обосновывает право на насильственное свержение государственной власти малочисленной группой недовольных. В скобках отметим, что это пишет человек, заведовавший вузовской кафедрой административного и уголовного права. С учётом того, что тема статьи выходит за рамки специализации «профессора», сей «труд» вполне мог быть заказом от верхушки путчистов покладистому и стеснённому в средствах, но очень ловкому и беспринципному преподу.

Примерно тогда же Бабин отметился «наездом» на Россию в ОБСЕ, выступив с обвинительным докладом по инциденту 17 июля 2013 года в Азовском море.

Если вкратце, то в тот день украинские контрабандисты на скоростной лодке пытались высадиться на российском берегу вблизи российского посёлка Воронцовка, но были перехвачены пограничным катером. Сматываясь от российских морских пограничников, нарушители столкнулись с катером, в результате чего двое контрабандистов пошли ко дну, а ещё один пропал без вести. Так вот, Бабин с трибуны ОБСЕ распинался, будто инцидент произошёл с «мирными украинскими рыбаками».

Судя по всему, это была первая значительная ступенька «профессора» к должности «постпреда», поскольку материальное благополучие Бабина стало стремительно расти. Электронная декларация сообщает, что уже 28 января 2014 года Бабин приобретает в Одессе две квартиры. «Всё, что заработано непосильным трудом» «профессор» оформляет на супружницу. Неплохой разворот после систематического отъёма карманных денег у студентов.

26 октября 2014 года начинает работать Верховная рада Украины самого мерзкого, 8 созыва, состоящая из государственных преступников, легализовавших их власть коллаборационистов из старой власти, отъявленных нацистов и батальонной сволочи из «АТО». Страна и мир узнают о новоявленном депутате, более всего напоминающем говорящий окорок в очках, Антоне Геращенко, и его сайте ненависти «Миротворец».

Среди помощников депутата обнаруживается и Борис Бабин. Из чего следует, что бывший постельничий одесской ректорши приложил-таки свои шелудивые ручонки к обслуживанию государственного переворота на Украине, за что и был выдернут наверх из донного ила.

Как именно Бабин обслуживал нацистского борова Геращенко, история умалчивает, но, должно быть, ублажал качественно, поскольку препода-коечника заметил и 15 июня 2015 года вознёс указом на должность «уполномоченного от Украины в ЕСПЧ» сам вдохновитель Великой Украинской Стены Растений Морковыч Яйценюх.

Сколько можно выдоить из Украины гнилозубым шамканьем о правах человека в ЕСПЧ всего за полгода? – спрашивается в задаче. Точно неизвестно, но довольно много. «Юрист при ЕСПЧ» Бабин намётанным глазом стервятника со своего высокого шеста узрел и вклинился в хозяйственный спор между ООО «Золотой мандарин ойл» и Киевэнерго, тянущийся ажно с 2009 года. Дело оценивалось в 54 млн гривен компенсации за поставленный «Золотым мандарином» мазут на одну из ТЭЦ.

В июле 2015 года «упал-намоченный» Бабин оформляет в ЕСПЧ от имени государства Украина гарантии удовлетворения за счёт бюджета финансовых претензий «Золотого мандарина» на сумму 54 млн гривен в качестве «досудебного урегулирования». В ЕСПЧ рады не разводить судебную тягомотину и подтверждают «досудебное урегулирование спора».

1 января 2016 года Бабин за труды праведные в пользу «Золотого мандарина» делает себе новогодний подарок в виде третьей квартирки в Одессе, также оформленной на супружницу. Но это, так сказать, всего лишь скромный бонус расторопному человечку. Основной куш ещё впереди.

Далее, уже в феврале 2016 года, из Госказначейства Украины несколькими платёжками на счета «Золотого мандарина» переводятся 54.179.613 гривен, растворяющихся в воздухе через подставные фирмы. Бабин, естественно, в доле.

Самая мякотка в деле «компенсации» «Золотому мандарину» заключается в том, что чиновник Бабин в хозяйственном конфликте государства и частной лавочки: А) действовал в интересах частной лавочки, и Б) через ЕСПЧ оформил «досудебное урегулирование спора» таким образом, что государству в случае отказа пришлось бы заплатить сумму в три раза больше – почти 160 млн гривен.

Впоследствии НАБУ всё-таки раскрыло кражу, но Бабин ускользнул наверх по служебной лестнице, получив в лапы не только более нажористую должность, но и солидную порцию власти. Когда в августе 2017 года запойный Петя разливался соловьём об успехах Бабина в Минюсте на ниве борьбы за права человека, назначая «профессора» на пост виртуального «постпреда в АРК», было ясно: на роль крымского гауляйтера хунта выщипнула из своих кадровых шаровар матёрую вошку.

Впрочем, назначение Бабина на крымское направление было вполне объяснимо: долгое время этот скромный вымогатель оказывал юридические услуги «меджлису» и лично Джемилеву, так что его назначение стало результатом договорняка по смещению «ничейной» Натальи Попович, назначенной ещё Турчиновым в 2014 году, носа не казавшей за пределы своего херсонского офиса.

Сам же Бабин, заступив на новую должность, пыжился изображать из себя «юриста, а не политика, стоящего в стороне от политической борьбы».

За год и три месяца деятельности херсонский гауляйтер Крыма меньше всего показал себя юристом. Да и политик из него вышел, как из собачьего хвоста сито. На деле, бывший препод-няшка оказался хунтовским соглядатаем, демагогом и претенциозным хапугой.

Первое политическое очко, заработанное Бабиным при исполнении, стала травля главы одного из сельсоветов Херсонщины, Александра Пономарёва. У Пономарёва в Крыму заболел брат, и сельсоветчик решил его по-родственному навестить. Узнав об этом, Бабин мчится в Геническ, где устраивает судилище над «бытовым сепаратистом», не имея при этом ровно никакого отношения к херсонским или вышестоящим властям.

Далее, работа Бабина по «деоккупации Крыма» как-то не складывалась, да и сам он любил повторять, что без мощных вооружённых сил вернуть Крым Украине не удастся. Но деньги, выделяемые Киевом на «деоккупационную» деятельность, принимал как должное, ибо пчёлы, выступающие против мёда, – жуткая аномалия.

Пожалуй, самыми заметными проявлениями активности «постпреда» Бабина стали упыриные заявления о необходимости и дальше держать закрытым вентили Северо-крымского канала, а также недавнее «разоблачение века», в котором доморощенный шерлок внезапно обнаружил на сивашской дамбе насосную станцию, построенную ещё в советское время, обслуживающую комбинат «Крымский титан».

В качестве юриста Бабин испытал в конце августа эпический провал, шумно добиваясь денонсации российско-украинского договора о совместном использовании Азовского моря. В ответ на дурацкую инициативу «постпреда» был вынужден выступить замминистра иностранных дел Украины Зеркаль с разъяснениями, что ещё один территориальный геморрой Украине в настоящий момент не нужен.

Впрочем, «постпред» не унывает и выдвигает всё новые ценные предложения. Так, Бабин кушать не может оттого, что украинские товары в Крым идут по большой дуге вокруг Азовского моря, минуя его виртуальное ведомство. Херсонский суслик намерен добиться «полного прекращения всякого организованного транспортного сообщения с Россией». Но не с Крымом, который «цэ Украина». Ну, то есть, Бабин раскатал губищу на единоличный контроль за товарооборотом в Крым и из Крыма. Неплохие запросы у парниши. Аппетит приходит во время еды.

Видимо, понимая, что борьба за тотальный контроль над грузопотоком будет долгой, «постпред» готовит далеко идущий план «деоккупации» на 38 листов со множеством пунктов, требующих прорвы бюджетных денег и даже сорокапроцентного валютного финансирования, ибо у «полпреда» масса «зарубежных инициатив», вы ж понимаете…

Известный бюрократический приём: проси для себя луну с неба, авось урвёшь верный шерсти клок.

Ну, и в завершение досье на месье, сообщаем, что по проверенной информации, «постпред» Бабин продолжает оплачивать содержание евпаторийской квартиры, в которой его доля всё ещё составляет рекордные 38%. Иначе говоря, слуга хунтовского режима продолжает «финансировать оккупационную власть в Крыму» и всё ещё не в СИЗО с таким-то счастьем.

Что это: простая человеческая слабость к насиженному месту или наивное желание когда-нибудь вернуться на белом коне, чтобы отхватить все 100% заветной недвижимости? Интрига сохраняется…