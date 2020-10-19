«Застрахуй братуху, застрахуй». Как будут покупать украинского избирателя

19.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ходе местных выборов, которые пройдут на Украине в конце октября, будут применяться новые технологии подкупа избирателей.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Андрей Кучер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Много чего на этих выборах будет впервые, в том числе и само качество подсчета голосов, потому что если мы говорим о низком понимании среди украинцев, как голосовать, то есть еще и процесс подсчета. Как раз в процессе подсчета, я для себя вижу, что есть много манипуляций по поводу того, что какие бюллетени будут считаться недействительными. Потому что это достаточно субъективно, как раз тут нужно обращать внимание всем кандидатам.

Кроме этого уже сейчас фиксируем и в Киеве, и в области очень много подкупов, есть цифры отдельно по Киеву – 700, 800, 1000 гривен за один голос. Есть очень много технологий, которые предусматривают эти деньги сначала на карту, потом 50% кэшем. Кроме того есть даже такие уникальные кандидаты, которые предлагают страховые полисы, чтобы не напрямую давать наличные, а просто страховой полис, его оформляют на человека, который проголосует за конкретного кандидата», – рассказал Кучер.