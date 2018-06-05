05.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Война, Украина

Застрелился создатель фильма про “киборгов”


В Черниговской области застрелился украинский режиссер и сооснователь арт-хутора “Обырок” Леонид Кантер.

Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало, сообщает “Украинская правда”.

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Суицид произошел вчера вечером в домовладении одного из сел Бахмачского района. на месте полиция обнаружила труп 36-летнего Кантера со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Рядом лежало оружие.

В МВД уточнили. что есть предсмертная записка.

“УП” отмечает, что Кантер наиболее известен “по документальному фильму “Добровольцы Божьей Четы” о защитниках Донецкого аэропорта и по ленте “Миф” о погибшем на фронте оперном певце Василие Слипаке”.

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