Застрелившего двух полицейских в Алматы пытаются выдать за ополченца Донбасса

27.09.2021 13:40 (Мск), Москва, Айнур Курманов

20 сентября в Алматы в микрорайоне «Акбулак» должник по ипотечному кредиту Игорь Дужнов при попытке выселения его из дома застрелил двоих полицейских, одного из частных судебных исполнителей и нового хозяина.

Как выяснилось, Банк Центр Кредит в несколько раз занизил при реализации залоговое имущество, продав к тому же и единственное жилье многодетной семьи. В связи с этим большинство казахстанцев если не оправдали, то сочувственно отнеслись к стрелку, но в ответ националистическая пропаганда попыталась представить его в качестве сепаратиста и участника боевых действий в Донбассе на стороне ДНР-ЛНР.

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Есть все основания говорить, что новую русофобскую кампанию инициировали сами власти Казахстана, так как сначала вброс появился в анонимном телеграмм-канале «Чиновник», где были выложены фотографии якобы с Игорем Дужновым в военной форме вместе с другими ополченцами, а затем фальшивку подхватили и распространили такие проправительственные блогеры, как Гульнар Бажкенова, Денис Кривошеев и прочие.

И только затем это взяли на вооружение по команде местные казахские нацики всех мастей.

Вся эта рать с подачи провластного телеграмм-канала утверждала, что якобы в конце 2014 года Игорь Дужнов проходил военную подготовку в Подмосковье (Московская область, Черноголовка, Николо-Берлюковский монастырь) на базе уже не существующей ЧВК «E.N.O.T corp». Затем его после боёв под Дебальцево якобы влили в состав формирований движения «Суть времени». И все эти измышления строятся лишь на том, что в данный период времени Игорь Дужнов отсутствовал на территории РК.

Все это официально опровергли в движении «Суть времени»:

«Человека на фото мы не знаем, он никогда не служил в ОТГ «Суть времени», также, как и остальные люди на представленных фотографиях. С организацией Е.Н.О.Т. мы никоим образом не связаны и не были связаны ранее. После Дебальцево (ОТГ «Суть времени» не принимало участие в боевых действиях в районе Дебальцево зимой 2014-2015 годов) отряд перешёл в состав обСпН «Хан», о чём написано на странице в Википедии. В обСпН «Хан» мы также не встречали этого человека и людей, изображённых на фотографиях. Мы его не знаем. Никаких фотографий, кроме присланных вами, у нас нет. Мы не можем определить один ли это человек или разные, так как первый раз видим этих людей».

Правда вся эта взращенная на бюджетные вливания казахстанская блогерская сфера не унимается и продолжает твердить о том, что «акбулакский стрелок» непременно боевик и русский националист, получивший боевой опыт на Донбассе. Вот, что, например, пишет упомянутая блогерша Гульнар Бажкенова:

«Хотя такие же опровергающие заявления звучали и в предыдущем случае двойного убийства в Кокшетау участником боевых действий в ДНР, но были подтверждены следствием и на суде».

В итоге уже журналисты издания Orda.kz провели собственное расследование и выяснили, что приведенные провластными пропагандистами фотографии являются фейковыми и на них запечатлён вовсе не Игорь Дужнов. Так, в результате опроса экспертов репортёры пришли к следующему выводу:

«Игорь Дужнов и человек с этого группового снимка, похожий на него, вероятно, разные люди. Просто они очень похожи. Такого мнения придерживаются и другие эксперты, с которыми связалась редакция, пожелавшие, однако остаться инкогнито. Заметим лишь, что среди них есть руководители университетских кафедр».

Но этого показалось мало и как видим националистическая русофобская кампания не прекращается, так как пропагандисты стараются сделать акцент на национальности фигурантов произошедшего инцидента. Ведь заемщик Игорь Дужнов русский, а убитые им в состоянии аффекта должностные лица оказались казахами. И не важно, что погибшие полицейские были не из того района и вообще не имели права при выселении там находиться. Получается, что они выполняли грязную работу, действуя по заказу банка и новых хозяев, но подаются не как нарушители закона и коррупционеры, а как «герои».

При этом президент Касым-Жомарт Токаев поспешил посмертно наградить двух полицейских и судоисполнителя, погибших во время стрельбы в «Акбулаке». А Игоря Дужнова, в свою очередь, пытаются представить не как жертву финансовых махинаций со стороны банка, принадлежащего правящей семье, а как исчадие ада и еще жутким боевиком-сепаратистом. Чтобы его еще больше унизить на первое судебное заседание в минувшую пятницу привели всего избитого, чтобы наглядно всем продемонстрировать как расправляются с такими людьми, кто задумал сопротивляться. К чести Игоря Дужнова, он открыто сказал на суде почему пошёл на такое.

«Уважаемый суд, я очень сожалею, что так случилось, и погибли люди. Однако беззаконие и судебный произвол, незаконные действия судебного исполнителя довели меня до такого состояния. Защищая свой дом, семью, детей я в состояния аффекта, не понимая свои действия, совершил данные действия. В этом я раскаиваюсь. Уважаемый суд, далее я отказываюсь давать какие-либо показания, я не могу говорить, мне уже плохо», — заявил Дужнов.

Ясно, что всё это делается для дискредитации, так как Игорь Дужнов уже стал в широких социальных слоях восприниматься в качестве народного мстителя. Сейчас интенсивно происходит перераспределение собственности от «новых бедных» из числа обанкротившегося среднего класса к новым богатым из числа спекулянтов и банкиров. Поражает и закредитованность казахстанцев, которая достигла отметки в триллион тенге, когда воочию замаячил ипотечный кризис.

Но поражает, что власти и их националистическая агентура стремятся снова в качестве отвлечения внимания переложить социально-экономические проблемы на национальные и языковые, желая даже из этого случая раздуть русофобскую кампанию в стране. Страх перед социальным взрывом толкает Акорду (администрацию президента) на разжигание очередных межнациональных конфликтов и антироссийских настроений в стране в попытках представить всех протестующих в РК сепаратистами-убийцами и «пятой колонной», работающей на северного соседа.

Игорь Дужнов.

Собственно, и ближайшие соратники организатора «языковых патрулей» Куата Ахметова, сбежавшего на Украину, никуда не делись, а только на время притихли и сразу снова повылазили из своих нор и щелей, когда дан был приказ опорочить Игоря Дужнова. Поэтому следует ожить использование их в качестве молодчиков и наёмных бандитов уже против активистов, выступающих за прекращение судебного и банковского произвола по изъятию единственного жилья.

Примечательно, что эта тема про то, что те, кто сопротивляется выселениям, являются участниками боевых действий на стороне народа Донбасса, появилась не случайно, а на волне преследований настоящих ополченцев, которых силой или обманом завлекают на территорию РК и осуждают на девять лет тюремного заключения. Следует напомнить, что в январе этого года при пересечении российско-казахстанской границы был арестован за участие в иностранных вооруженных конфликтах ополченец Донбасса с позывным «Казах» Шалашов Сергей Михайлович.

Он поехал по зову сердца против фашистского переворота, поддержав народ Донбасса, и провоевал с 2014 по 2018-й годы в Донецке в составе батальона «Восток». Во время боевых действий получил минно-взрывное ранение правой ноги, в результате чего ему ампутировали по колено. И в последующем он еще три года прослужил на протезе.

До этого за семь лет казахстанскими судами на разные сроки были осуждены более 30-ти ополченцев и это делается в рамках помощи и моральной солидарности с Украиной.

Это и не удивительно, так как тот же спикер Сената РК Маулен Ашимбаев сам в своих публикациях в СМИ и постах в социальных сетях призывал к задержанию и к наказанию всех тех, кто открыто поддерживал народ Донбасса, а также был разработчиком той самой статьи 172 – «Участие в иностранных вооруженных конфликтах». Она появилась в 2014-м году аккурат сразу после начала событий в Киеве, Крыму и на Донбассе, и ввела уголовную ответственность за участие в вооруженных конфликтах в других странах и при отсутствии признаков наемничества. Данная норма предполагает наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.

Поэтому на семь лет посадили и известного правозащитника и блогера Ермека Тайчибекова, который хотя и не воевал на Донбассе, но выступал за объединение Казахстана с Россией. Соответственно, и всех, кто пытается отстоять свои гражданские и социальные права будут вскоре судить и расправляться как с «сепаратистами».

Запущенную утку подхватили украинские антироссийские пропагандисты.