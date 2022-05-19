«Застрелятся ли Калина, Волына и Редис?» – нацисты «Азова» сдаются сотнями

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В среду из подземелий «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен почти 800 националистов только на одном из участков приёма. Известно также о выходе на поверхность трех российских военнопленных, которых удерживали боевики.

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«Итого через наш участок на сегодня – 785 человек. Смотрю на это дело… вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке… И всё это боеспособные, которые вчера ещё хренячились с нами… Готов нашим мужикам в ноги поклониться – их реально больше нас и было, и остается», – сообщил основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский, добавив, что перед сдачей в плен националисты разбивают свои телефоны и планшеты, чтобы избежать обнаружения там материалов, облегчающих доказательства вины в военных преступлениях.

Военкор Юрий Котенок посчитал, что за двое суток в плен сдалось уже около 1400 боевиков. Таким образом, в казематах «осталось меньшинство», включая мелькавших по украинским СМИ главарей «Азова» – «Калину», «Волыну» и «Редиса».

«В теории я понимаю, что кто-то из «трио бандуристов» все же не захочет даться живым в руки «клятых москалей» и попробует слиться. Почему не захочет? Например, из-за боязни ответить за судьбу пленных русских солдат», – рассуждает военкор.

Сценарий самоубийства главарей «Азова» подтверждает и обращение экс-главы МВД Арсена Авакова к курируемым им нацистам.

Аваков опубликовал совместное фото с одним из командиров нацполка, в котором призывает того сохранить жизнь и обещает, что Владимир Зеленский путем переговоров и помощи Запада вытащит нациста на свободу по обмену.

«Я хочу сказать тебе, воин Редис, герой-командир – сказать именно сейчас … когда чаша испытаний еще не испита, и, возможно, самое тяжелое еще впереди…Живи и стань сильнее! Украина будет биться за вас, каждый из нас… Знаю точно, президент Зеленский занимался и занимается судьбой этого славного воинского гарнизона лично день и ночь», – пишет Аваков.

Советник первого главы ДНР Александр Казаков предположил, что оставшиеся в подземельях завода главари «Азова» могут попытаться скрыться.

«Главари «Азова» – все эти Калыны-Волыны с Редисами – выпустят на улицу, в плен, большинство своих подельников. Сами, числом до пары десятков + те иностранные «гости», которые у них фактически в заложниках, останутся в бункере. А потом выйдут в прямой эфир и устроят имитацию большого взрыва. Мол, мы умираем, но не сдаёмся. И взрывают себя (якобы) и иностранцев (этих по-настоящему). И вот они для Киева и свихнувшейся Европы – герои-жертвы-мученики. А на самом деле эти пара десятков главарей отсидятся пару месяцев под землёй (согласитесь, паре десятков упырей легче затеряться на «Азовстали», чем паре тысяч), и объявятся в Киеве. Вот тогда начнётся настоящее шоу. Это версия, но она, как мне кажется, вполне годится для того, чтобы её проверить и не допустить», – отмечает Казаков.

В то же время он заверил всех опасающихся, что сценария, где нацисты пойдут на обмен, не предвидится.

«Важно для тех, кто опасается, что пленных из ВФУ начнут возвращать на Украину. До конца войны будут сидеть, даже специальные места выделяют. И спецназ ФСИН – отличные ребята. Я пару недель назад был у них на праздновании их юбилея. У них не забалуешь. И, кстати, сегодня Николай Стариков в разговоре ценную мысль высказал: «азовцев» надо держать отдельно от остальных пленных, чтобы не «заразили»/завербовали. Как игиловцев», – заверил Казаков.

Тем временем, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о неудачной попытке капитулировать группы украинских военных по примеру «Азова» в Мариуполе.

«Ночью в районе Горловки украинские вояки вышли на наших и изъявили желание сдаться в плен. Желающих было 8 человек, среди которых один офицер. Наши дали им такую возможность и назвали место перехода, где их должны были встретить. Однако желающие сдаться ВСУшники, видимо, не смогли скрытно уйти с позиций, и по ним был открыт огонь со стороны их сослуживцев. В назначенное место ни один ВСУшник не пришёл», – рассказал Безсонов.

Политолог Сергей Марков опубликовал любопытную информацию о том, на какие меры идёт Офис Зеленского, чтобы остановить массовую сдачу в плен.

«Из Киева несутся интересные новости по «Азовстали». Говорят, что офис президента Зеленского ведет переговоры с семьями «азовцев», которые сидят на «Азовстали». Зеленский очень-очень недоволен массовой сдачей в плен и хочет, чтобы «азовцы» остались в подвалах «Азовстали». Зеленский договорился с Лондоном. И теперь офис Зеленского предлагает каждой семье по одному миллиону фунтов стерлингов и вид на жительство в Британии, – но только если член семьи не будет сдаваться в плен и останется в подвалах «Азовстали» с очень высоким риском погибнуть. То есть, Зеленский и Лондон предлагают по миллиону фунтов стерлингов, то есть, примерно 1 млн 240 тысяч долларов, и ВНЖ за жизнь каждого солдата. Вот это современная война такая. Но, полагаю, цена жизни украинского солдата будет быстро девальвироваться. Но пока за нее дают», – написал в своём канале политолог.