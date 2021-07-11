Застройщик из Новокузнецка пожаловался депутату Госдумы

11.07.2021, Москва, Андрей Соколов

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Новокузнецк в рамках проекта «100 городов». Депутата Госдумы встретили его однопартийцы.

Журавлев возмутился, что Кемеровская область бьет рекорды по росту тарифов на услуги ЖКХ. И все это на фоне безработицы, пандемии, падении уровня дохода населения. Парламентария возмутило отношение власти к людям.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Совесть совсем потеряли? О том, что люди буквально выживают сегодня, никто не думает. Почти 100 тысяч человек в регионе официально за чертой бедности», – говорит депутат.

Также Алексей Журавлев отметил, что везде, где он побывал в рамках проекта «100 городов», население жалуется на маленькую пенсию. Депутат убежден, что нужно упразднить ПФР, на содержание которого тратится очень много средств. По мнению родинца, лучше было бы эти средства использовать на повышение пенсий.

На встрече с однопартийцами Журавлев также подчеркнул, что России нужен закон о прогрессивном налогообложении.

Члены регионального отделения «Родины» солидарны с Алексеем Журавлевым. Они также рассказали о проблемах экологии в регионе. Речь идет о предприятиях, которые загрязняют воздух. Или же о тех, кто оставляет после себя открытые угольные разрезы, которые пагубно влияют на окружающую среду.

«Нужна обязательная рекультивация месторождений, готов лоббировать такую программу на федеральном уровне. А для добывающих компаний, обогащающихся за счет народа и ценой здоровья людей, нужно вводить соцобязательства. Если олигархи здесь зарабатывают, пусть платят за строительство дорог, школ, больниц», — сказал Журавлев.

По мнению парламентария, заводы должны платить на местах налоги, которые могли бы компенсировать людям все неудобства.

Далее депутат посетил строящиеся объекты и на одной из площадок встретился с начальником юридического отдела Новокузнецкой домостроительной компании имени Анатолия Викторовича Косилова (НДСК им. А.В. Косилова), с членом партии «Родина» Татьяной Полевой.

Компания является одним из крупнейших застройщиков Кемеровской области. У предприятия 40-летняя история, современные производственные ресурсы, квалифицированные трудовые кадры. Строительство ведется за счет собственных средств, то есть без привлечения «дольщиков», в отличие от преобладающего большинства застройщиков в РФ.

Женщина рассказала, что они не могут ввести в эксплуатацию квартал № 24 в Новоильинском районе, так как администрация Новокузнецка не включила его в схему теплоснабжения. Мало того, что под низкими температурами чистовая отделка домов начинается рушиться, приходить в негодность, так еще приходится содержать охрану. И таких простаивающих домов с готовой отделкой у компании – 15. Причем проблема с теплоснабжением не решается вот уже десять лет.

«Получается, предприятие, не имея никаких гарантий, идет практически на все предлагаемые администрацией условия. Хотелось бы, как минимум, понимания и конструктивного диалога в решении вопросов. Ничего этого нет», – резюмировала представитель НДСК им. А.В. Косилова.

Алексея Журавлева возмутило отношение администрации к социальной сфере.

«Будем готовить депутатский запрос, ситуацию возьмем на контроль. Так это дело я не оставлю», – подытожил политик.