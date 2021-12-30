Засухи, падение доходов и рост неравенства – Мировой банк описал влияние изменения климата на Украину

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Новости Украины

Изменение климата приведет к сокращению урожайности основных сельхозкультур и снизит доходы домохозяйств.

Об этом говорится в исследовании влияния изменений климата на ключевые секторы экономики Украины, проведенном Мировым банком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Климат на Украине существенно изменился за последние 60 лет, говорится в документе. С с 1980-х годов средняя температура в стране повышается быстрее, чем в среднем по Европе и в несколько раз быстрее чем в среднем по миру. Это вызывает перемены в режиме осадков.

В исследовании рассматривались два сценария дальнейшего повышения среднемировой температуры RCP 4.5, когда температура вырастет на 2,4°C к 2100 году и RCP 8.5, когда она вырастет на 4,3°C. При втором сценарии урожайность всех сельскохозяйственных культур кроме пшеницы и сои (в документе упоминаются культуры ячменя, пшеницы, кукурузы и подсолнечника) в период 2030-2050 гг снизится на 10-30% ниже уровня 2010 года.

«В процентном соотношении снижение больше у ячменя, за которым следует кукуруза. Однако прогнозируемое снижение урожайности кукурузы является более важным, поскольку это критически важный экспортный товар», – говорится в документе.

При сценарии RCP 4.5 также есть риск снижения урожайности, но в меньшей степени.

«Изменения будут иметь значительные последствия для динамики экосистемы и роста растительности. Повышение температура летом может привести к жаре и усилению засушливости на юге и востоке Украины. Без адаптационных вмешательств, диапазон возможных значений урожайности велик, также велик риск реализации урожайности ниже ожидаемого уровня за любой год», – говорится в документе.

Изменение климата будет иметь большее влияние на одни области, чем на другие, исходя из его воздействия на сельскохозяйственное производство и на показатели бедности населения. Больше всего оно повлияет на Черкасскую, Херсонскую, Кировоградскую, Полтавскую и Винницкую области.

Наиболее значительные потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства прогнозируются в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях.

«Хотя сельскохозяйственная отрасль занимает относительно незначительную долю в ВВП большинства этих областей, прогнозируемые изменения стоимости сельскохозяйственного производства будут иметь значительные последствия для мер по преодолению экономического неравенства. Экономика этих областей будет наиболее подвержена росту цен на продукты питания и снижению доходов сельскохозяйственного производства из-за потепления климата», – отмечено в документе.

Больше всего осадки весной и летом уменьшатся в Житомирской и Львовской областях. Соответственно, в этих регионах наиболее велики потенциальные потери стоимости сельскохозяйственной продукции в ближайшем будущем.

Стоит добавить, что этой осенью из-за засухи водосток одной из основных рек Житомирской области –Тетерева – сократился настолько, что в окрестностях Житомира река превратилась в небольшой ручей.