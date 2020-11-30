30.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, социальные протесты, Украина, Экономика
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«Засуньте себе в ж@пу карантин» – под Радой бунтуют предприниматели


Под стенами украинского парламента продолжаются акции протеста представителей малого бизнеса, организованные движением #SaveФОП.

Об этом с места событий передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предприниматели требуют не продлевать карантин выходного дня и оставить упрощенную систему учета и отчетности.

Рада должна рассмотреть предложенный для сохранения «упрощенки» законопроекты №3993 и №3853-1(2), которые должны были внести на рассмотрение парламента еще в начале месяца.


Среди других требований – создание при президенте Украины постоянно действующего консультативно-совещательного органа, который будет заниматься развитием микропредпринимательства, реформы налоговой и таможенной служб, и введение моратория на проверки микробизнеса на время проведения этих реформ.

Во время прошлой акции две недели назад произошли столкновения с полицией – предприниматели прорвали оцепление и пытались проникнуть в здание парламента. Некоторые из них были задержаны полицией.

Сегодняшняя акция проходит относительно спокойно. Пока на площади перед Радой не так много людей, предприниматели обещают, что основная масса протестующих соберется завтра.

Наглядная агитация протестующих предлагает власти «засунуть себе в ж@пу» карантин и угрожает, что депутаты «не найдут угла», если выйдет вся страна

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