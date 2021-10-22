«Засылай другого»: Зеленскому не понравился тайный переговорщик по поставкам электроэнергии от Лукашенко

Белорусскому политологу Юрию Воскресенскому запретили въезд на Украину сроком на три года. Ему сообщили, что он представляет угрозу национальной безопасности и поставили соответствующий штамп в паспорте.

Об этом Воскресенский рассказал телеканалу ОНТ, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Сегодня в ночь выехал в Украину по приглашению украинских депутатов обсудить вопросы, касающиеся аукциона на поставку электроэнергии из Белоруссии в Украину. Публично украинские политики заявили своим избирателям о том, что никакой электроэнергии брать не будут. Но на самом деле они обивают кабинеты «Белэнерго» и других белорусских организаций, потому что планируют ее закупать, ввиду того, что другой альтернативы у них просто нет.

Поэтому я был приглашен в Киев, но на границе случилось что-то непонятное. Они начали изучать мой паспорт. Куда-то убежали. В течение часа я сидел в специальной комнате. Через час мне вынесли наш национальный белорусский любимый паспорт с такой печатью. Мне «заборонен» въезд в Украину до 2024 года. Наверное, такой запрет даже бен Ладен не получал. Я опасней, чем российские танки», – сокрушался Воскресенский.