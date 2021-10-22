«Засылай другого»: Зеленскому не понравился тайный переговорщик по поставкам электроэнергии от Лукашенко

«Засылай другого»: Зеленскому не понравился тайный переговорщик по поставкам электроэнергии от ЛукашенкоНовости Украины
Белорусскому политологу Юрию Воскресенскому запретили въезд на Украину сроком на три года. Ему сообщили, что он представляет угрозу национальной безопасности и поставили соответствующий штамп в паспорте.
Об этом Воскресенский рассказал телеканалу ОНТ, передает корреспондент «Политнавигатора».
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«Сегодня в ночь выехал в Украину по приглашению украинских депутатов обсудить вопросы, касающиеся аукциона на поставку электроэнергии из Белоруссии в Украину. Публично украинские политики заявили своим избирателям о том, что никакой электроэнергии брать не будут. Но на самом деле они обивают кабинеты «Белэнерго» и других белорусских организаций, потому что планируют ее закупать, ввиду того, что другой альтернативы у них просто нет.
Поэтому я был приглашен в Киев, но на границе случилось что-то непонятное. Они начали изучать мой паспорт. Куда-то убежали. В течение часа я сидел в специальной комнате. Через час мне вынесли наш национальный белорусский любимый паспорт с такой печатью. Мне «заборонен» въезд в Украину до 2024 года. Наверное, такой запрет даже бен Ладен не получал. Я опасней, чем российские танки», – сокрушался Воскресенский.
Ранее он поддерживал оппозиционного политика-банкира Виктора Бабарико, был задержан, после чего перешел на сторону белорусских властей. Минувшие месяцы он выезжал на различные форумы, поддерживающие белорусскую оппозицию, чтобы озвучить там позицию президента Александра Лукашенко.
«Это месть за наше участие на Киевском международном экономическом форуме, где мы заявили о позиции Беларуси громко и во всеуслышание. И это внутриклановые и внутриолигархические разборки, где олигархи, которые управляют Украиной, дали понять “Слугам народа”, что, как говорится, не по Сеньке шапка», – возмущался засланец Лукашенко.
Спасибо!
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