Затеянная Киевом афера может лишить Украину еще одной АЭС

Вадим Москаленко.  
27.06.2024 08:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина, Энергетика


Киевские чиновники затеяли крупную коррупционную схему в атомной энергетике, что может оставить украинцев без значительной части бюджета. Об этом в интервью экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент

«Глава «Энергоатома» Котин и министр энергетики Галущенко. Они сейчас хотят достроить энергоблоки на Хмельницкой АЭС, чтобы было больше электроэнергии. С первого взгляда, всё классно. Но, как всегда, черти порылись в деталях. Они хотят выкупить в Болгарии энергоблоки российского производства. При том, что фундамент на Хмельницкой АЭС был подготовлен для реактора чешского производства, который очень сильно отличается от российского», – сказал Арьев.

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Киевские чиновники затеяли крупную коррупционную схему в атомной энергетике, что может оставить украинцев без...


«В Болгарии есть только половина генераторов, чтобы обеспечить нормальный функционал АЭС. Нужно восемь, а есть только четыре. Соответственно, вопрос, а где будут брать остальные, без которых станция работать не сможет?

Эта афера может стоить Украине очень дорого. Привезут реактор, фундамент под него не подготовлен, а комплектующих нет. Деньги будут потрачены, время тоже, потому что его оборудование займёт как минимум пять лет. Власть за это время поменяется, этих людей на Украине мы не увидим, а проект заглохнет. Откроется просто портал для вымывания денег из бюджета», – подытожил депутат.

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