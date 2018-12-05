Затеянная Порошенко “ревизия мощей” докатилась до Почаевской Лавры

05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Затеянная украинской властью в рамках компании давления на каноническую УПЦ “ревизия” православных монастырей вслед за Киево-Печерской докатилась и до Почаевской Лавры на Тернопольщине. 5 декабря 2018 Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры «экспонатов», согласно реестра 60-х годов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Напомним, 23 ноября комиссия Министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации “отменила незаконное перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской Лавры».

В обители сообщают, что проверка наличия зарегистрированных «экспонатов» совершила комиссия заповедника, согласно описанию советского периода. Ревизию осуществляли в Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и Надвратном корпусе.

В результате проверки все святыни оказались на месте.

Ранее братия Свято-Успенской Почаевской Лавры направила обращение в связи с решением комиссии Министерства юстиции Украины. Кроме того, свою обеспокоенность попытками государства отобрать Почаевскую Лавру выразил Митрополит Кишиневский и свиеи Молдовы Владимир.

В Кременецко-Почаевском заповеднике заявляли, что якобы “не будут превращать Лавру в музей», однако подчеркнули, что «заповедник осуществлять юридический и технический контроль» и могут передать ее создаваемой Порошенко и Варфоломеем так называемой «единой поместной церкви».

30 ноября были проведены обыски на территории подсобного хозяйства Киево-Печерской Лавры.