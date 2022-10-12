Затишье на фронтах сопровождается грандиозным движением

Новости Украины

Последнюю с неделю с фронта практически не было новостей. Что интересно – и с нашей, русской стороны, и со стороны украинской. Для украинской пропаганды схема отработана – чуть что, они забивают эфир пропагандистскими роликами, кадрами каких-то баб, которые где-то в провинции вяжут камуфляжные сети, или историями каких-нибудь беженцев из Харькова, которые открывают во Львове «кавъярню». Особенно любят они обсасывать фото украинских боевиков (обязательно с флагом!) на фоне глухих деревень из «серой зоны». Но о реальном движении фронта, о контрнанступлениях – уже молчок!

И это естественно. Ведь не признаются же они, что наступление укроармии – сдулось! На Лисичанском участке фронта, который ещё неделю-полторы назад был на слуху, уже несколько дней затишье. В направлении Кременной – артиллерийские дуэли. Которые, к сожалению, практически ежедневно приносят вести о «двухсотых» и «трехсотых». Это больно. Но это не ухудшает боевой дух. Потому что динамика уже не в пользу укропов. По крайней мере, на Донбасском фронте.

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Что в Сватово, что в Кременной, что в Лисичанске положение у Русской армии и у силовых структур ЛДНР вполне уверенное. Сам избегаю использовать выражение «союзные силы», разве что таковыми можно называть частную военную компанию Вагнера и боевые формирования МВД республик, которые пока официально не вошли в состав соответствющих органов Российской Федерации. Впрочем, полноценно держать фронт это им не только не мешает, но и, возможно, в некоторых случаях даже помогает.

Так вот, вагнеровские «частники», разведчики из МВД при поддержке армейцев впритык занимаются освобождением Бахмута (в советское время Артемовск) и Ямполя. Я не стану, как это делают укропы, писать о «взятии под контроль» каких-либо населенных пунктов на фронте. Потому что слишком хорошо знаю, как это на самом деле происходит, особенно в «серой зоне». Разведгруппы заходят и выходят, рискуя каждую секунду получить пулю, а чаще – осколок или просто подорваться на мине. И флаг, поднятый на какой-то вышке или полуразрушенном здании, в таких ситуациях значит не больше, чем надпись на заборе.

Кстати, на фронте поговаривают уже и о заезде на позиции «штрафников» – заключённых, которым Евгений Пригожин предложил смыть свои преступления кровью и стать защитниками Отечества. Ещё рано говорить об их боевых качествах, но Пригожин обмундировал и оснастил их вполне достойно. Не как «пушечное мясо», а наравне со своими бойцами-ветеранами. А как они будут воевать – мы увидим в самое ближайшее время…