Затишье закончилось. Кровь льётся рекой

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Практически сразу после вчерашних сообщений из Кремля о затишье на фронте после понесенных потерь ВСУ ситуация резко изменилась – украинские войска пошли на новый прорыв на Ореховском направлении в Запорожской области. Вечером поступили сообщения о боях возле н.п. Работино – украинским войскам удалось дойти до передовых русских окопов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Массированные ракетные удары по нашим позициям… Идут атаки и контратаки. Описательное выражение одного из наших командиров: «Кровь льется рекой», – сообщил военкор Александр Сладков.

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По сведениям представителя Запорожской администрации Владимира Рогова линия фронта не изменилась.

Телеведущий Артем Шейнин приводит такие данные от бойцов, воюющих на Времьевском выступе:

«Обстановка накаленная. Каждый день сжигаем 3-5 единиц техники укропов. Давят и давят. Подтянули арту на наше направление. Расширились серые зоны. Ночью давят морально на дух солдат (включают психологическое воздействие: плач детей, нацисткие песни на немецком и агитация сдачи в плен). В ответ закинул им пакет Града:) С БК норм. Потери у нас имеются, но у них раз в 5-6 больше. Бойцы молодцы».

Находящийся в зоне СВО бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказывает о новой тактике ВСУ.

«На Hummer десант на большой скорости подвозят как можно ближе к лесополосе, сбрасывают его и снова возвращаются за новым десантом. Тяжелой техники не видно днем, она ожидает темное время суток для наступления, рассчитывая на дефицит у нашей армии ночных средств обнаружения и поражения. Перед атакой идёт массированное применение ствольной и реактивной артиллерии с целью либо закопать наши роты навечно в Запорожскую землю, либо заставить нас оставить позиции, по которым ведется огонь из всех возможных стволов. Так противник выгрызает метры в нашей обороне», – сообщил Рогозин.

Он прогнозирует новые удары по российским тылам.

«Противник в ближайшие часы и сутки будет усиливать ракетный натиск, проводя удары по инфраструктуре и штабам. Всё как учили в НАТО, всё развивается по их шаблонному, но проверенному на практике плану массированного артиллерийско-ракетного удара для обездвиживания венного руководства армиями, дивизиями и полками противника, парализации подвоза его резервов и БК, и, в конце концов, провоцирования паники и хаоса в управлении войсками. Я 4 года проработал в Брюсселе руководителем нашей миссии при НАТО. Мы внимательно еще тогда ознакомились с их методами войны, которыми они управляют ВСУ, понимаем и последующие шаги. Ведь псы предсказуемы», – пишет Рогозин.

Основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский предостерегает:

«Отсутствие выдающихся успехов у противника может поселить мысль, что он в принципе не способен на успехи. Это опасное заблуждение. Нам стоит немалых усилий сдерживать его давление, и его низкая результативность обусловлена, в первую очередь, самоотверженностью наших солдат и офицеров», – написал он.

Впрочем, Ходаковский призывает и не переоценивать НАТОвский инструктаж украинцев.

«Конечно, противник тоже не из стали и несгораемого пластика – он тоже не хочет умирать. При этом, когда читаешь, что он проходит подготовку где-нибудь в Польше управлению импортными танками – принимаешь это к сведению. Но когда проскакивает, что курсы подготовки пятидневные, – то становится ясно, кто управляет западными гробами на поле боя: экипаж за эти пять дней едва успевает изучить основные кнопки и рычаги».