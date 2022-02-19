«Заткни свою стрелялку! Петя, я сейчас вспомню», – перепалка в эфире Шустера

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Новости Украины

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич порекомендовал урезонить воинственные настроения на Украине, припомнив Арсению Яценюку, как тот в 2014 году сдал без боя Крым, а сегодня выступает с призывами дать отпор России. На подмогу к Яценюку бросился присутствующий в студии экс-президент Петр Порошенко.

Перепалка произошла в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возмущение Шуфрича вызвали слова Яценюка о том, что Украина должна открывать огонь по позициям ДНР и ЛНР.

«Передо мной сидит целый премьер-министр Украины, который сегодня призывает стрелять, в ответ даже, а когда у нас при нем, при премьер-министре забрали Крым, так он боялся нос из кабинета высунуть. Они сидели и Крым отдали без единого выстрела. И ты, Арсений, мне будешь говорить, что надо стрелять? Ты свою стрелялку забей и сиди, и молчи. Потому что так, как вы отдали Крым, сейчас хотите, чтобы залился кровью Донбасс?» – заявил Шуфрич.

Его выступление попытался перебить экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Лучше ты помолчи, Петя. Щас я вспомню, кто что подписал», – возразил ему Шуфрич, намекая на Минские соглашения.

Порошенко заявил, что Шуфрич является элементом «гибридной пропаганды» России. Экс-президент похвастался, что лично выключил трансляцию российских каналов и запретил работу соцсетей.

«Когда это говорят Киселев или Соловьев, я это понимаю, и потому в первые месяцы я выключил и запретил трансляцию российских каналов, соцсети, «Одноклассники», «ВКонтакте», потому что они распространяли пропаганду».

Шуфрич вновь потребовал объяснений, почему Крым перешел в состав России без боя:

«Когда они призывают нас сегодня стрелять за Донбасс, почему они не стреляли за Крым? Как они отдали Крым, нашу суверенную территорию?».

Со временем слово взял и сам Яценюк, который заверил, что власти Украины в 2014 году отдавали приказ стрелять по российским войскам, но военные в Крыму его не выполнили.

«Исполняющий обязанности президента тогда Александр Турчинов дал личный приказ стрелять. К большому сожалению, тогда часть украинских Вооруженных сил предали украинскую присягу… Раз он мне задает вопрос, у меня к нему вопрос. Скажите мне, пожалуйста, Путин – это убийца и преступник или нет? Потому что он аннексировал украинскую территорию и стреляет по украинским гражданам. Является ли Путин убийцей и преступником?» – потребовал Яценюк объяснений у Шуфрича.

Он на вопрос прямо отвечать не стал.

«Пусть определится в этом вопросе украинская власть. Я, почему-то, не слышал, чтобы господин Порошенко, получая от Путина 72 миллиона долларов, называл его убийцей. Поэтому я не могу быть большим католиком, чем Папа Римский. Но когда Путин платил ему 72 миллиона долларов, он что говорил? «Жму руку, обнимаю». Я против двойных стандартов. Когда они были при должностях, они об этом не говорили. Поэтому я отвечу словами Кучмы. Леонид Данилович Кучма сказал: «Я никогда не назову Путина убийцей по одной простой причине – потому что, возможно, мне с ним надо будет договариваться». Вот и все».

Напомним, что в дни потери Украиной Крыма в СМИ появилась прослушка телефонного разговора Шуфрича и Юлии Тимошенко (в прошлом им приписывали близость), в котором те обсуждали готовность сбросить на Россию в качестве мести ядерную бомбу.