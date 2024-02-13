«Заткните пасти, пока не прилетело от русских»: генерал ВСУ о команде Зеленского

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У представителей команды президента Владимира Зеленского есть маниакальное желание показать якобы крутость, чем пользуются русские.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерал прокомментировал заявление главы Минцифры Михаила Фёдорова о том, что Украина догнала Россию по числу дальних дронов-камикадзе.

По словам министра, у Киева есть около 10 производителей таких БПЛА, и их производство ограничивается лишь бюджетным финансированием.

«Это развод лохов, как они говорят на своём жаргоне КВНовском. Во-первых, о таких вещах вообще не следует говорить. Уже одни сказали, потом 29 декабря нанесли удары по огромному количеству предприятий, которые работали по выпуску ракетной продукции [КБ «Луч» и так далее] Интересный момент, да? Сейчас они будут рассказывать, что у нас где-то дроны начали производить. Мощная пятая российская колонна, возглавляемая представителями, которые сидят на Печерских холмах, как раз начнет сливать информацию и туда полетят российские дроны. Они всегда, вот это свербит в ж..пе показать, какие они крутые», – возмущаается Кривонос.

Он припомнил команде Зеленского несколько подобных случаев.

«Началось с Яворовского полигона, где руководитель партии и советник без обязательств и ответственности [глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк] сфотографировались, потом туда прилетели российские ракеты. Никакой ответственности. То [экс-гендиректор «Укроборонпрома»] господин Гусев, который пропал, кстати, где он? Наверное, где-то на Бали отдыхает. На фоне Киевского танкоремонтного завода снимается, и потом туда прилетают ракеты. А тут они начинают рассказывать, где и что мы делаем. Пусть уже заткнут свои пасти и запомнят золотое правило в армии: сколько раз промолчал, столько раз не пожалел», – резюмировал генерал.