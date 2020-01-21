Заткнуть поганые пасти. В Германии выползли наследники Геббельса

21.01.2020, Москва, Олег Кравцов

13 января председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ или AfD) Алис Вайдель чирикнула в Твиттере, призвав общественность «почтить память жертв бегства немецкого народа от наступающей Красной Армии».

«75 лет назад 2,5 миллиона немцев бежали от наступающей Красной Армии на конных экипажах и телегах зимой в 20-градусные морозы. Сегодня мы чтим память жертв бегства», – предприняла попытку выбить из читателей слёзы коленом немецкая политическая клоунесса.

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Прозвучало отвратительно и манипулятивно. Общественная реакция оказалась вовсе не та, на которую рассчитывала Алис Вайль. Дамочке, в её же бложике, было неоднократно указано, что не Красная Армия стала причиной страданий немецкого народа, а правящий на тот момент Германией людоедский гитлеровский режим и его военно-репрессивная машина, вторгшаяся в другие страны и уничтожившая десятки миллионов ни в чём не повинных людей.

От себя добавим, что немцы бежали от Красной Армии с обжитых земель во многом благодаря работе германской пропаганды. Ведомство доктора Геббельса всю войну занималось демонизацией советских солдат в глазах обывателя. К тому же, немцы, в домах и хозяйствах которых в рабских условиях трудились тысячи и тысячи насильно угнанных остарбайтеров, прекрасно понимали, что возмездие неизбежно, и поэтому драпали по морозу на чём попало, бросая манатки.

Наконец, Гитлером был издан приказ, согласно которому, немцы, отказавшиеся от эвакуации и решившие дожидаться в своих домах прихода Красной Армии, объявлялись вне закона и подлежали уничтожению, как изменники.

Об этих существенных подробностях дамочка предпочла не распространяться.

В целом же, высказывание руководителя немецкой партии, до того считавшейся «пророссийской», вызвало оживлённые дебаты в российских околополитических кругах разной степени приближённости.

Для кого-то призыв Вайдель стал неприятным сюрпризом, для кого-то – вполне понятным желанием не слишком выбиваться из общей политической массы ЕС.

Однако, для людей наблюдательных, давно и внимательно следящих за европейской политикой, демарш руководства АдГ не стал сюрпризом. Вспомнили, что во время избирательной компании 2017 года «альтернативщиками» была произнесена ключевая фраза: «Мы против нацизма, но не надо забывать о героизме солдат вермахта…»

То есть АдГ давно имела тухлое идеологическое нутро, и понадобилась общеевропейская кампания с плясками вокруг Польши и «пактом Молотова – Риббентропа», чтобы содержимое помалу стало вылезать наружу.

Как всегда, возник главный вопрос: что с этим делать? Победа над фашизмом, подвиг советского народа – вопрос принципиальный для России, цементирующий общество и давно ставший маркером «свой – чужой» не только во внутренней, но и во внешней политике.

Единственное, что стало понятно сразу: России не на кого опереться в Германии. У неё нет друзей ни среди «зелёных», ни среди правоцентристов, ни среди «евроскептиков», ни, наконец, среди крайне правых.

Мнения российского экспертного сообщества кардинально разделились. Одни рекомендуют немедленно разорвать любые связи с АдГ, пока те не извинятся или не исцелятся, другие утверждают, что «надо продолжать работать с тем, что есть, ибо больше не с кем».

В пользу продолжения поддержки АдГ приводятся следующие аргументы:

– АдГ – единственная партия, в программе которой прописано требование об отмене антироссийских санкций.

– АдГ – единственная партия, которая на всех уровнях поддерживает нашу позицию по украинскому кризису и по Крыму. Депутаты Бундестага от АдГ регулярно посещают Крым, депутаты региональных парламентов от АдГ ездят в Донбасс.

– В АдГ массово вступают евреи. Следовательно, это партия, хоть и крайне правая, но не профашистская.

– За АдГ массово голосуют русские немцы. То есть, им на месте виднее. И, значит, отказаться от АдГ – нанести ущерб идее Русского мира.

По первым двум пунктам вопросов нет. АдГ и в самом деле является принципиальным сторонником отмены антироссийских санкций, а её депутаты регулярно «светятся» в Крыму и в Донбассе. Был бы толк.

Но вот дальше, начиная с «поддержки нашей позиции по украинскому кризису», всё обстоит далеко не так радужно.

Многие нюансы политики АдГ стали понятны в октябре 2018 года, когда в Висбадене проходило собрание членов второй внутрипартийной этнической группы – еврейской (первая из заявивших о себе – русских немцев).

Так вот, еврейская внутрипартийная группа АдГ, популярно объяснила немецким журналистам не только свою, но и общепартийную линию.

Оказалось, что евреи массово вступают в АдГ отнюдь не от великой любви к крайне правым. Всему виной политика Ангелы Меркель и большинства правящих партий ФРГ, взявших курс на ввоз и поддержку мигрантов из Ближнего Востока. Среди мигрантов есть немало людей из «горячих точек», люто ненавидящих Израиль, в результате чего в Германии отмечен небывалый рост бытового антисемитизма.

Единственной партией, открыто выступающей против массового ввоза мигрантов в Германию, является АдГ. И антисемитизм мигрантов вкупе с дегенеративной политикой властей ФРГ для крайне правых сущий подарок, выбивающий из рук оппонентов любые обвинения в фашизме и антисемитизме.

Там же, в Висбадене, еврейская внутрипартийная группа заявила, что у партии нет единого мнения по украинскому кризису, поскольку многие из её участников являются выходцами из Украины и занимают проукраинскую позицию. С другой стороны, в группе есть выходцы из России, которые поддерживают линию Путина. Внутри группы консенсуса нет, но дебаты по украинско-российской проблематике не проводятся.

К тому же, на вопрос корреспондента о важности развития отношения с Россией, зампредседателя JАfD Артур Абрамович ответил прямо: «мы никоим образом не считаем себя связанными с русским культурным пространством».

Впрочем, похожая позиция встречается не впервые, и не только среди евреев.

Например, большинство русских американцев, как правило, голосует за республиканцев и никак не организованы политически. Так, например, в американских органах власти легально действуют еврейские, польские, армянские, греческие, индийские, кубинские и другие лоббистские группы, но нет ни одной русской, несмотря на то, что русских в Америке уж никак не меньше, чем поляков.

Большинство из них считает себя связанными с русским культурным пространством: читают Пушкина, пьют водку, болеют за нашу хоккейную сборную и вообще, патриоты, особенно на словах. Всё это очень мило, но дальше-то что?

Поэтому видеть в русских немцах, голосующих за АдГ, евреях, вступающих в АдГ, носителей идей Русского мира или выразителей интересов России, по меньшей мере, наивно.

Заметим также, что называть АдГ «партией традиционных ценностей» также не приходится, причём, самым ярким примером отсутствия таковых выступает возмутительница спокойствия Алис Вайдель, член клуба ЛГБТ, воспитывающая с партнёршей двоих детей и в то же время выступающая против однополых браков. Видимо, дамочку и так всё устраивает – просто не желает огород городить.

В общем-то, и первые две позиции сторонников общения с АдГ – обычна лирика. Да, депутаты этой партии посещают Крым и Донбасс, вот только толку от этого политического туризма никакого. Особенно если учесть, что АдГ весьма далека от реального влияния на политику.

Общаться с системными крайне правыми Европы, видимо, всё равно придётся, хотя бы для того, чтобы использовать по ситуации в качестве «полезных идиотов». То есть, в перчатках, зажав нос и всегда держа в уме, что никакие они нам не друзья, не союзники, не партнёры, а просто подручный материал, который, при другом раскладе, со всем удовольствием бросил бы нас за колючую проволоку, как бывало уже не раз в истории.

А вот пасти их поганые, когда речь заходит о Великой Отечественной, затыкать просто необходимо – партнёры они нам или «полезные идиоты». Побеждённые обязаны помнить не только о Холокосте, но и том, почему и в результате чего они стали побеждёнными, отчего рты им открывать и толкать речи следует очень осторожно.