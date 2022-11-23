Заткнуться и работать! Запад за нас не станет тылом для ВСУ – Карасев

Безответственные заявления об эвакуации из Украины или призывы не возвращаться в страну ведут к панике и дезорганизации, которой добивается противник.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть глава государства, он сказал – никаких эвакуаций, надо сделать всё, чтобы военную зиму мы пережили, а мы её переживём. В общем, будем верить ему, а не мэру Ивано-Франковска, последнее, что я читал. Марцинкив, который сказал о том, что он предупреждает, что будет всем холодно и прочее. Кстати, на такие заявления и рассчитаны все эти удары по инфраструктуре, чтобы люди начинали в панике уезжать, убегать, переселяться. Это то, чего и добиваются – дезорганизовать общественную жизнь, структуры повседневности, разложить, разгромить практики повседневности, повседневную безопасность людей. Для того, чтобы сломать тыл. Потому что без крепкого тыла нет побед на фронте, нет сильной армии. Понятно, что при всей помощи Запада, Запад не может полностью перенять на себя функцию тыла для ВСУ. В чём-то помочь могут – техникой, оборудованием, боеприпасами, подготовкой солдат, финансовой помощью. Но он не может заменить собой тыл. Не может подменить собой экономику и социальную ткань Украины. Поэтому разговоры прекратить, прекратить панику, работать и работать», – заявил Карасёв.

Ведущий предложил «уезжать молча».

«Кто может, пусть уезжает, но не уверен, что у многих получится. А надо исходить не из этого, а из того, что никто не уедет, для того, чтобы работать. Потому что часто за этими «не приезжайте», «не возвращайтесь с Европы сюда на зиму» или ещё «уезжайте в Европу, на зиму» просто кроется подспудное желание облегчить себе чиновничью жизнь – нет человека, нет проблем», – посетовал политолог.