Украина осталась интересна миру лишь как вооружённое мясо против России и аграрный придаток – это, безусловно, «перемога», однако украинские власти умудряются подкашивать и эти два повода для национальной гордости.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – это казаки и гречкосеи. Так было веками, и мы снова к этому вернулись. Это наши вооруженные силы, это то, что сегодня делает Украину одной из самых прочных стран мира и то, что будет нашим огромным достоянием и активом на десятилетия вперед. Это миллион людей, закаленных в боях. И это наши аграрии, то, что Украина кормит 300-400 миллионов людей на планете. Вдумайтесь в эту цифру. Это наша сила, в том числе геополитическая. Именно этим мы интересны миру, это наше место на карте мира. Так этому должны придать все наши усилия, наша армия, и это значит ВПК вокруг нее, и наши аграрии. А что у нас происходит? Посмотрим правде в глаза. Мы ничего не делаем в поддержку аграриев. С 1 сентября поднимают акцизы на топливо. Удар по аграриям да еще и какой, очень серьезный, и это для них огромная будет проблема. Идем дальше. Бронирование. Нормальное бронирование отсутствует. У них огромные проблемы с рабочей силой. Кто будет работать? Кто будет кормить Украину? И кто будет создавать этот экспортный продукт, который дает возможность заработать деньги на нашу армию? Потому что мы же армию финансируем сами, фактически гречкосеи и финансируют украинскую армию», – возмущался Гончаренко.

Он добавил, что украинские власти целенаправленно добиваются того, чтобы люди бежали из Украины назад на вошедшие в состав РФ территории.

«Есть аграрии, чьи предприятия оказались в оккупации – Запорожская область, Херсонская область, Донецкая область, а эти аграрии брали кредиты. И сейчас банки арестовывают их имущество, делают их банкротами. Нам просто надо дать отсрочку до завершения боевых действий. Давайте это сделаем срочно. Это же те аграрии, которые не пошли на сотрудничество с оккупантами, которые поехали на контролируемую Украиной территорию. Что мы хотим добиться, показать им – лучше, чтобы ушли?», – вещал укро-депутат.