Зато мы снова «казаки и гречкосеи»! Но Зеленский не ценит даже это! – безумие в Раде

Вадим Москаленко.  
22.08.2024 21:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украина осталась интересна миру лишь как вооружённое мясо против России и аграрный придаток – это, безусловно, «перемога», однако украинские власти умудряются подкашивать и эти два повода для национальной гордости.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина осталась интересна миру лишь как вооружённое мясо против России и аграрный придаток –...

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«Украина – это казаки и гречкосеи. Так было веками, и мы снова к этому вернулись. Это наши вооруженные силы, это то, что сегодня делает Украину одной из самых прочных стран мира и то, что будет нашим огромным достоянием и активом на десятилетия вперед. Это миллион людей, закаленных в боях. И это наши аграрии, то, что Украина кормит 300-400 миллионов людей на планете. Вдумайтесь в эту цифру. Это наша сила, в том числе геополитическая. Именно этим мы интересны миру, это наше место на карте мира. Так этому должны придать все наши усилия, наша армия, и это значит ВПК вокруг нее, и наши аграрии.

А что у нас происходит? Посмотрим правде в глаза. Мы ничего не делаем в поддержку аграриев. С 1 сентября поднимают акцизы на топливо. Удар по аграриям да еще и какой, очень серьезный, и это для них огромная будет проблема.

Идем дальше. Бронирование. Нормальное бронирование отсутствует. У них огромные проблемы с рабочей силой. Кто будет работать? Кто будет кормить Украину? И кто будет создавать этот экспортный продукт, который дает возможность заработать деньги на нашу армию? Потому что мы же армию финансируем сами, фактически гречкосеи и финансируют украинскую армию», – возмущался Гончаренко.

Он добавил, что украинские власти целенаправленно добиваются того, чтобы люди бежали из Украины назад на вошедшие в состав РФ территории.

«Есть аграрии, чьи предприятия оказались в оккупации – Запорожская область, Херсонская область, Донецкая область, а эти аграрии брали кредиты. И сейчас банки арестовывают их имущество, делают их банкротами. Нам просто надо дать отсрочку до завершения боевых действий. Давайте это сделаем срочно. Это же те аграрии, которые не пошли на сотрудничество с оккупантами, которые поехали на контролируемую Украиной территорию. Что мы хотим добиться, показать им – лучше, чтобы ушли?», – вещал укро-депутат.

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