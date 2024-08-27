«Зато первые в мире» – украинский генпрокурор горд и доволен абсурдностью обвинений против России

Вадим Москаленко.  
27.08.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украина возбудила уголовное дело против иранского генерала, который инструктировал российских военных по работе с дронами.

Об этом в ходе форума «Украина 2024. Независимость» заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина возбудила уголовное дело против иранского генерала, который инструктировал российских военных по работе с...

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«На днях мы привлекли к уголовной ответственности пособника российского режима с другой страны. Хочу поблагодарить следователей СБУ и прокурорам – сообщено о подозрении представителю Ирана, бригадному генералу Корпуса стражей исламской революции (вероятно, речь об Шарифи Моласареи Аббас Муса – прим.).

Это не только о поставках дронов, которыми уничтожается украинская инфраструктура, и убивают наших граждан. Это также и о фактах обучения российских военных, которое этот иранский генерал проводил как на территории РФ, так и во временно оккупированном Крыму», – сказал Костин.

Также генпрокурор похвастался, что Украина выдвигает большое количество абсурдных обвинений, аналогов которым нет нигде в мире.

«Мы первыми в мире расследуем военные преступления против окружающей среды, которая больше не является молчаливой жертвой войны. Мы первыми в мире рассматриваем преступления экоцида. Мы рассматриваем киберпреступления как военные преступления – такой практики до Украины не было.

Мы первыми в мире сообщили о подозрении за преступления экоцида во время войны. Это подозрение за обстрелы ядерной установки «Источник нейтронов» в Харькове, которую получили три российские генерала, и два полковника», – подытожил он.

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