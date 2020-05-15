Зато я не гаплык! – старый руховец доволен уничтожением советской экономики и культуры на Украине

15.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине 300 лет навязывалась «чужая» экономическая модель, а «руховцы», входившие в состав первого парламента независимой страны, на протяжении 30 лет до этого ненавидели Советский Союз и боролись с ним.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил депутат 1-го созыва украинского парламента, бывший посол Украины в Российской Федерации Владимир Крыжановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был человеком, который абсолютно до этого никогда не задействован был в политике, хотя, откровенно хочу сказать – в последние лет 30 очень не любил советскую власть и ждал, когда, наконец-то, Украина будет независимой.

Очень мечтал об этом, о том, когда мы сможем спокойно говорить на украинском языке, и никто мне не скажет, почему я говорю на «сельском» языке. Называли нас иногда, когда говоришь на украинском языке, называли «гаплыками».

Ну, главное, конечно, было не это, а то, что не было самостоятельности государства и, к большому сожалению, нам 300 лет навязывалась абсолютно неприемлемая для Украины экономическая система развития», – удовлетворенно заключил Крыжановский.