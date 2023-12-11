Затопление метро Киева: Всё только начинается

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Похоже, история закрытием станций киевского метро из-за подтопления только начинается. Как известно, изначально украинские источники сообщили, что вода появилась между станциями Демеевская и Лыбедская.

Кто виноват? Нынешние власти списывают всё на советских «оккупантов» и «преступный режим» Януковича, при котором и открывали в последний раз новые станции в Киеве (после 2014 года не появилось ни одной новой, в отличие от десятков в «отсталой» Москве). Утверждается, что воровали, экономили на марке бетона, технологиях и проектировании. Это основная причина, по версии того же Кличко. Плюс строительство высоток и Торгового центра на Лыбедской.

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Но при этом ни один представитель так называемой «свободной украинской прессы» не говорит, что в том же районе – прямо за автовокзалом – в огромном здании библиотеки расположен один из офисов СБУ с архивами и подвалами. И, возможно, расширяются эти сооружения до сих пор – благо, есть причины зарываться поглубже. Как и разрастается расположенная рядом порошенковская кондитерская фабрика. Словом, есть чему протекать.

Вот только потом киевские блогеры проговорились, что аварийное состояние не в одном переходе, а еще в 15 точках! В районе Оболони и на левобережных Осокорках. Как правило, там, где метро пролегает неглубоко.

Какой может быть причина разрушения или разгерметизации туннеля в условиях, когда прилетают Калибры? Согласитесь, странно отбрасывать такую версию.

Навел справки у родственника – военного строителя, кому довелось при Союзе ввести в строй несколько шахт для наших ядерных боеголовок. Ответ таков:

«Технология прокладки метро схожа со строительством стартовых шахт. У них даже диаметр одинаковый – 9 метров по внутренней окружности. Если все делать по уму и заливать укрепляющим раствором внешние пустоты, конструкция по идее должна быть крепкой, но кто их знает, как они строили в нулевые и девяностые? Плюс – новые застройщики. В случае прилета «Калибра», как ни крути, образуется область высокого давления, на глубине до 30 и больше метров может происходить смещение пластов, и потекло… Может у них там рядом, в километре, ПВО стояло, куда и прилетело. А такие расстояния для грунтовых вод с песком и суглинком – это немного. И остановить такие течи дорого и сложно, так что, похоже, для них все только начинается…».