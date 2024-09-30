Затосковали по свидомости: партия экс-диктатора Черногории показала хорошие результаты на местных выборах

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В минувшие выходные в Черногории прошли муниципальные выборы в столичной Подгорице, а также городе Котор, где неплохие результаты впервые за четыре года показала националистическая Демократическая партия социалистов эк-диктатора страны Мило Джукановича и её союзники.

При этом, как полагают эксперты, у националистов не получится сформировать большинство в органах муниципальной власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националистическая коалиция, возглавляемая «Демократической партией социалистов» (ДПС) бывшего диктатора Черногории, правившего страной три десятка лет, Мило Джукановича, вышла на лидирующие позиции по итогам выборов в столичной Подгорице и на паритетные – в Которе.

Согласно предварительным данным аналитического Центра демократических преобразований, в столице ДПС получила 19 мандатов в муниципальной Скупщине, обойдя прозападных либералов в лице коалиции премьер-министра Милойко Спайича («Европа сейчас» – PES и «Демократов» его зама Алексы Бечича) с 13 местами и вдрызг разругавшихся с ними пропрезидентского списка «За лучшую Черногорию» Якова Милатовича с шестью мандатами.

Сербской коалиции «За будущее Подгорицы» («Новая сербская демократия» Андрии Мандича, «Демократическая народная партия» Милана Кнежевича, «Правая Черногория» Марко Милачича, «Социалистическая народная партия», «Единство», «Свободная Черногория») – также досталось 13 мандатов.

Теперь, как полагают эксперты, всё будет зависеть от того, с кем согласится сотрудничать проправительственная коалиция прозападных либералов. Если она, несмотря на то, что в неё входит партия непримиримого критика режима Джукановича – партия URA албанца Дритана Абазовича, в своё время обещавшего, что бывший диктатор окажется в тюрьме, пойдет на сотрудничество с ним в деле формирования правительства, это вполне можно будет считать реваншем националистов.

В Которе ДПС («Котор прежде всего» – Неделько Мошков») поделили мандаты с прозападными либералами (Владимир Йокич – За градоначальника – «Демократы» – PES» – по десять на каждый список).

При этом сербы из коалиции «За будущее Котора» получили всего три места в местной Скупщине, как и либералы из списка

«Демократическая альтернатива» – доктор Давор Кумбурович – «Что спрашивает Котор». И здесь также ситуация будет зависеть от того, как будет разложен коалиционный пасьянс.

Но, в целом, с 2020 года ДПС успешно выступила на выборах, на что, вероятнее всего, повлиял раздор в стане прозападных либералов. Мило Джуканович во времена Югославии был подающим надежды молодым коммунистическим функционером, соратником известного черногорского функционера и первого президента страны Момира Булатовича. В годы войны выступал с просербских позиций, поддерживал политику Слободана Милошевича.

Однако в 1997 году пошел против соратника Булатовича, выиграл у него президентские выборы, с 2000-го года повел республику по западному пути – отказался от югославской валюты, инициировал отделение Черногории и вступление её в НАТО.

Дело дошло до того, что официальные отношения между Белградом и Подгорицей, по сути, прекратились, а вместо сербского единства Джуканович начал агрессивно продвигать особую черногорскую идентичность, при нём в обиход был введен так называемый «черногорский язык». В его правление Черногория стала страной, одной из первых признавших Косово.

Его имя плотно связано с контрабандой сигарет. Постепенно, идя на поводу у Запада, Джуканович стал продвигать и русофобию. Серьезное фиаско Джуканович потерпел, когда попытался отнять имущество у Сербской Православной Церкви, чтобы впоследствии передать его раскольничьей «Черногорской Православной Церкви», что спровоцировало процесс возрождения сербской идентичности черногорцев.

Однако процесс был постепенно свёрнут прозападными либералами, действовавшими по указке западных посольств, народу была предложена компромиссная формула «черногорцы – чада СПЦ», которой придерживается президент страны Яков Милатович.