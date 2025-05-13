Затраты огромны, а выгоды неочевидны: что показал анализ сделки Трампа по украинским недрам

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Сделка по недрам не принесет США быстрой выгоды, пишет британское издание Financial Times. Зато она потребует масштабных инвестиций со стороны частного сектора.

По данным FT, соглашение о доступе США к украинским природным ресурсам, инициированное администрацией Трампа, не даст ощутимых результатов в ближайшие полутора деятилетий.

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Разработка украинских месторождений начнется не раньше 2040 года и потребует огромных инвестиций для запуска проектов. Около 10 лет потребуется только на обнаружение и разработку месторождений..

«Серьёзные препятствия — включая продолжающуюся войну России против Украины, фрагментарные геологические данные, сильно разрушенную инфраструктуру и риск коррупции — в дополнение к обычным трудностям при запуске любого нового проекта в сфере природных ресурсов — означают, что разработанные в рамках этой сделки рудники могут начать добычу полезных ископаемых лишь к 2040 году», – говорится в публикации.

Впрочем, опрошенные изданием эксперты допускают, что разработка нефти и газа может быть реализована быстрее.

Однако даже потенциально более быстрые нефтегазовые проекты остаются под вопросом. Инвесторы опасаются вкладываться без понимания, как будет выглядеть прекращение огня и кто сделает первую крупную ставку.

К числу природных ресурсов Украины относятся железная руда, уголь, литий, графит и руды, содержащие титан. Кроме того, Украина — третий по величине производитель газа в Европе.

Дополнительной проблемой является ограниченный доступ к геологической информации советского периода, которая фиксирует основные минеральные запасы страны. Многие из этих данных были засекречены в связи с войной. Эксперты также отмечают, что, учитывая долгую историю горнодобычи на Украине, наиболее ценные месторождения могли быть уже исчерпаны.

«Идея о том, что на Украине якобы есть озёра лития, которые можно просто начать разрабатывать, — это иллюзия», — отметил один из топ-менеджеров компании, работающей в украинском горнодобывающем секторе. По его словам, американо-украинская сделка не принесёт ощутимых результатов в течение следующего десятилетия.

Другой аналитик издания задался вопросом, смогут ли компании рассчитывать на защиту от рисков — от типичных случаев коррупции и взяточничества до угроз физической безопасности. В частности, остаётся неясным, придётся ли инвесторам самостоятельно оплачивать разминирование участков земли.

Кроме того, эксперты предупреждают: если Россия сохранит контроль над территориями с крупными угольными месторождениями и залежами лития, это существенно сократит доступ Украины к своим ресурсам и ограничит возможности для развития отрасли.