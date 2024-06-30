Затравил русского врача: в Дагестане задержан свободно орудовавший экс-вербовщик ИГИЛ

Бывший вербовщик запрещенной в России организации ИГИЛ Хаджимурад Ханов был задержан сегодня в Дагестане. Поводом для задержания явилось вовсе не его преступное прошлое, а скандал с травлей врача-эндокринолога Евгении Макеевой из Хасавьюрта.

На прием к Макеевой явилась женщина в никабе и отказалась снимать его для осмотра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В соцсетях пациентка-провокаторша написала, что ее вообще отказались принимать. Этот пост о «черствости медиков» вызвал резонанс.

В дело решил вмешаться Ханов, который сейчас позиционирует себя как блогер Гаджимурад Атаев и руководитель общественной организации «Дело чести».

Он позвонил руководителю клиники, где работает Макеева, дагестанцу – и пожаловался на наглую кафирку. Начальник эндокринолога с готовностью предложил «уничтожить» врача. Однако Ханов-Атаев повел себя «гуманно» и попросил заставить Макееву публично извиниться. Видео вскоре появилось в интернете.

Ситуация вызвала возмущение уже во всероссийском масштабе, и сегодня к дагестанскому «блогеру» настойчиво постучались силовики. Под этот стук он записал очередное видео, в котором предупредил подписчиков, что ему могут «что-нибудь подкинуть», учитывая его прошлое.

Ханов был имамом в мечети в Германии, проповедовал в интернете и вербовал добровольцев в ИГИЛ, за что был задержан в 2015 году и осужден на 2,5 года. После освобождения из тюрьмы он вернулся в Дагестан и устроился помощником местного депутата, однако убеждений своих не поменял. В частности, Ханов требовал освободить участников погрома аэропорта в Махачкале в прошлом году. При этом он продолжал экстремистские проповеди в интернете – уже не открыто ИГИЛ, а «чистого Ислама».

Глава Дагестана Сергей Меликов публично поддержал врача и предупредил о последствиях «всяких псевдолидеров общественного мнения». При этом чиновник осудил попытки связать инцидент в Хасавьюрте с погромом в Махачкале.

Блогер Александр Картавых обратил внимание на то, что, когда силовики стучали в дверь к «блогеру», он был искренне поражен.

«Судя по его лицу, к нему реально ещё ни разу никто не вламывался… Ну, подумаешь, пропагандировал радикальный исламизм среди граждан РФ и вербовал исламистов воевать с РФ и убивать граждан РФ. Какая ерунда, чего к человеку прикопались? Более того, когда этот бородач взялся за старое, то и тогда никто к нему в дверь не постучался. У него на лице написано, что это первый визит к нему силовиков… и он вообще был уверен, что они не придут никогда, че б он не делал. И возникает любопытный вопрос. А чойта он такой уверенный был?», – пишет Картавый в своем тг-канале.

Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что Ханов был в сговоре со скандальной пациенткой, и провокация против врача была намеренной.

«Дело в том, что сегодня в Дагестане очень легко найти больницу, где женщину в никабе обслужат согласно всех норм шариата. Между тем, она пошла именно на прием к русскому врачу, которая просто обязана, согласно протокола, попросить пациентку снять этот самый никаб. Если правоохранителям удастся доказать связь всех этих людей, то это уже будет группа. И тогда по данному делу наступает уже другая степень ответственности», – написал Подоляка.

С этой версией согласна член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«Вслушайтесь в постановку вопроса. Пациентка не спросила – «Почему?» или «А в никабе нельзя?». Она не сказала – «А не могла бы я все-таки остаться в нем?». Она спросила – «Это принципиально?». Сама постановка вопроса свидетельствует о четком разделении дагестанского общества по вот этому радикальному принципу. Не религиозному. В Дагестане религиозно большинство. А по радикальному. Радикалам требуются радикальные атрибуты, и они будут принципиально их отстаивать», – убеждена Ахмедова.

«Дело даже не в никабе, а в том, что на территории России появляются какие-то персонажи, которые решают, что они в праве объяснять русским – как они должны себя вести. В России. Сейчас всё происходящее вызывает вопросы, главным образом, к дееспособности местных представителей власти. Иначе последние русские (и не только) врачи из Дагестана уедут в Ярославль и Краснодар. Они там нужны. Вместо них останутся – поклонники шариатской нравственности, которых снова придется искоренять российским силовикам», – предупреждает публицист Сергей Мардан.

Некоторые эксперты полагают, что Ханов проповедовал «чистый Ислам» и раздувал скандалы не по собственной инициативе: в немецкой тюрьме его завербовали западные спецслужбы.

«Есть террористическая система, а есть радикальная салафитская полулегальная суперсистема, которая давит на граждан, требуя от них придерживаться радикальных ультрасалафитских правил быта. Носить никабы, например. И эти система и суперсистема связана друг с другом. И власть должна ликвидировать терроистическую систему и демонтировать суперсистему радикалов», – требует политолог Сергей Марков.