Затравленная Молдавская митрополия униженно оправдывается: «Московский Патриархат нас не заставлял молиться о победе Святой Руси»

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Воинствующе-русофобский портал deschide.md попытался поднять очередную антицерковную волну в Молдове. Портал опубликовал внутрицерковный документ Московского Патриархата «Порядок чтения молитв о Святой Руси во время Великого поста», подписанный управляющим делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Григория. Этот документ был распространён в качестве доноса телеграм-каналом «Православие и зомби», который ведёт известная околоцерковная русофобствующая либеральная журналистка Ксения Лученко, бывшая супруга бежавшего в США предателя Сергея Чапнина, в прошлом ответственного редактора Журнала Московской Патриархии.

В тексте митрополит Григорий уточняет: «(…) по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявляю, что ежедневное чтение этой молитвы необходимо совершать после утренней или вечерней службы (по выбору приходского священника, в зависимости от порядка богослужений)».

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Молдавская митрополия, обладающая автономным статусом в составе Московского Патриархата, подвергающаяся постоянной травле со стороны госструктур и провластным СМИ в Молдове, опубликовала на своей странице официальный ответ за подписью митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира.

«Митрополия Кишиневская и всея Молдовы не одобряет и отвергает появившуюся в СМИ информацию о якобы просьбе Московского Патриархата помолиться за победу России в нынешнем военном противостоянии на Украине. Молдавская митрополия поясняет, что не получала никакого официального запроса от Московского Патриархата по этому поводу», – говорится в документе.

В коммюнике уточняется, что «митрополия Кишиневская и всея Молдовы является независимым и автономным церковным учреждением, которое выполняет свою миссию в соответствии со священными канонами Вселенской Православной Церкви и положениями собственного Устава, и не подчиняется внешним директивам от лиц».

Отметим, что митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян) является постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви.

В молитве о Святой Руси содержится призыв к Богу «возстави во всех странах Святой Руси мир и единомыслие». То есть речь идёт о суверенных государствах, являющихся канонической территорией Русской Православной Церкви, к коим относится и Республика Молдова.