Затрещала многовекторность: Лукашенко переписывает Концепцию национальной безопасности РБ

Артём Агафонов.  
04.04.2023 21:56
  (Мск) , Минск
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Совбез Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности республики. Постановление об этом подписал Лукашенко, после чего объемный документ был выставлен на Национальном правовом интернет-портале «в целях информирования населения». Сейчас нас ждет широкая пропагандистская кампания, идеологические работники понесут Концепцию в массы, будут рекламировать ее на ток-шоу, в рабочих коллективах и студенческих аудиториях.

Официального принятия придется ждать долго – ее утвердят на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет только в конце апреля следующего года. За это время в документе могут появиться небольшие правки, однако, как показывает опыт предыдущих «всенародных обсуждений», кардинальных изменений ждать не стоит.

Совбез Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности республики. Постановление об этом подписал Лукашенко,...

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Предыдущая редакция Концепции была принята еще в ноябре 2010 года и уже явно нуждалась в обновлении – за прошедшие годы изменилась как внешнеполитическая обстановка, так и ситуация в самой Белоруссии. Это нашло отражение в главе про основные тенденции современного мира. Если в тексте 2010 года говорилось про глобализацию и кардинальные экономические, общественные и военно-политические изменения, то в новом – констатация того факта, что эти изменения ни к чему хорошему не привели.

Теперь уже в ходу такие термины, как глобальная напряженность, разрушение сложившегося миропорядка и эрозия прежней договорно-правовой системы. Мир стал более жестким и бескомпромиссным, а произошедшие события вынудили по-новому взглянуть на угрозы. Так, ковидная пандемия и американские биолаборатории в соседней стране заставили выделить отдельной сферой внимания биологическую безопасность, а политический кризис 2020 года – электоральный суверенитет. Интересно, что впервые в число стратегических национальных интересов включили патриотическое воспитание граждан и сохранение традиционных ценностей.

Перечень национальных интересов занимает целых 11 статей Концепции, в каждой из которых по несколько пунктов, поэтому подробно разбирать здесь этот раздел не буду, тем более, что многое в нем перекликается с предыдущей редакцией. Но есть и знаковые изменения. Например, в статье об интересах в военной сфере исчезло упоминание ОДКБ. Если 12 лет назад национальным интересом называлось повышение эффективности этой организации, то сейчас уже пишут про развитие и укрепление коллективной безопасности с союзными для Белоруссии государствами. Далее в тексте упоминания ОДКБ присутствуют, однако исключение организации из перечня национальных интересов говорит о том, что ее значимость для белорусской политики уже не та.

Не менее знаковые изменения – в статье, описывающей внешнеполитический курс Белоруссии. Раньше в Концепции республика «называлась активным субъектом международных отношений, донором международной и европейской безопасности, целенаправленно участвующим в формировании многополярного мира», то сейчас скромнее – всего лишь «полноправный субъект международных отношений, неотъемлемый элемент системы региональной и международной безопасности». Претензии на миротворчество постепенно уходят в прошлое, пришло время вооружаться и размещать у себя ядерное оружие.

С пресловутой многовекторностью Белоруссия не прощается, но приоритетные направления векторов поменялись. Пропали слова про развитие диалога с западными странами и активизацию взаимодействия с Евросоюзом. Диалог со взаимодействием явно не задались. Зато Россия названа стратегическим союзником (раньше союзничество было всесторонним), а Китай – стратегическим партнером.

Окончательно на западный вектор внешней политики авторы концепции, впрочем, крест не ставят, надежда на его возрождение еще теплится. Про диалог с Западом упоминается, но с оговорками. Несмотря на то, что приоритетами внешней политики названы Россия и Китай, а ключевыми интеграционными проектами – Союзное государство и ШОС, присутствует и абзац про ОБСЕ, в деятельности которой Белоруссия все еще желает принимать активное участие, но только при условии недопущения злоупотребления ее механизмами для оказания давления на республику. Про диалог с Евросоюзом, США и другими западными странами тоже написано, но только по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в целях отмены дискриминационных мер.

В общем и целом документ вышел интересный, но вот эти многовекторные оговорки настораживают. Конечно, они могут быть этакими атавизмами прежней внешней политики, в конце концов, что-то про западный вектор писать в нем надо. Вот только – представить, что современные США и ЕС ни с того ни с сего поменяют свое отношение к Лукашенко, я не могу. За такую их благосклонность придется дорого заплатить. В лучшем случае – реабилитировать змагаров, позволив им триумфально вернуться восвояси и взяться за старое. В худшем – предательством России. Не секрет, что западными стратегами Белоруссия, как и Украина, рассматривается не как самостоятельный субъект, но как орудие против России.

Понятно, что для Лукашенко такие уступки коллективному Западу равносильны самоубийству, причем, не обязательно – только политическому. Он, конечно, был мастером по части многовекторности, но времена сильно изменились и играть на противоречиях двух геополитических противников, уже фактически ведущих горячую войну, стало невозможно. Особенно, находясь в зависимости от одной из сторон. Поскольку у Бацьки достаточно ума и его хваленой чуйки, чтобы это понять, то есть серьезные шансы на то, что слова так и останутся словами и никаких драматических разворотов белорусской внешней политики не случится.

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