Затрещала многовекторность: Лукашенко переписывает Концепцию национальной безопасности РБ

Совбез Белоруссии одобрил проект новой Концепции национальной безопасности республики. Постановление об этом подписал Лукашенко, после чего объемный документ был выставлен на Национальном правовом интернет-портале «в целях информирования населения». Сейчас нас ждет широкая пропагандистская кампания, идеологические работники понесут Концепцию в массы, будут рекламировать ее на ток-шоу, в рабочих коллективах и студенческих аудиториях.

Официального принятия придется ждать долго – ее утвердят на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет только в конце апреля следующего года. За это время в документе могут появиться небольшие правки, однако, как показывает опыт предыдущих «всенародных обсуждений», кардинальных изменений ждать не стоит.

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Предыдущая редакция Концепции была принята еще в ноябре 2010 года и уже явно нуждалась в обновлении – за прошедшие годы изменилась как внешнеполитическая обстановка, так и ситуация в самой Белоруссии. Это нашло отражение в главе про основные тенденции современного мира. Если в тексте 2010 года говорилось про глобализацию и кардинальные экономические, общественные и военно-политические изменения, то в новом – констатация того факта, что эти изменения ни к чему хорошему не привели.

Теперь уже в ходу такие термины, как глобальная напряженность, разрушение сложившегося миропорядка и эрозия прежней договорно-правовой системы. Мир стал более жестким и бескомпромиссным, а произошедшие события вынудили по-новому взглянуть на угрозы. Так, ковидная пандемия и американские биолаборатории в соседней стране заставили выделить отдельной сферой внимания биологическую безопасность, а политический кризис 2020 года – электоральный суверенитет. Интересно, что впервые в число стратегических национальных интересов включили патриотическое воспитание граждан и сохранение традиционных ценностей.

Перечень национальных интересов занимает целых 11 статей Концепции, в каждой из которых по несколько пунктов, поэтому подробно разбирать здесь этот раздел не буду, тем более, что многое в нем перекликается с предыдущей редакцией. Но есть и знаковые изменения. Например, в статье об интересах в военной сфере исчезло упоминание ОДКБ. Если 12 лет назад национальным интересом называлось повышение эффективности этой организации, то сейчас уже пишут про развитие и укрепление коллективной безопасности с союзными для Белоруссии государствами. Далее в тексте упоминания ОДКБ присутствуют, однако исключение организации из перечня национальных интересов говорит о том, что ее значимость для белорусской политики уже не та.

Не менее знаковые изменения – в статье, описывающей внешнеполитический курс Белоруссии. Раньше в Концепции республика «называлась активным субъектом международных отношений, донором международной и европейской безопасности, целенаправленно участвующим в формировании многополярного мира», то сейчас скромнее – всего лишь «полноправный субъект международных отношений, неотъемлемый элемент системы региональной и международной безопасности». Претензии на миротворчество постепенно уходят в прошлое, пришло время вооружаться и размещать у себя ядерное оружие.

С пресловутой многовекторностью Белоруссия не прощается, но приоритетные направления векторов поменялись. Пропали слова про развитие диалога с западными странами и активизацию взаимодействия с Евросоюзом. Диалог со взаимодействием явно не задались. Зато Россия названа стратегическим союзником (раньше союзничество было всесторонним), а Китай – стратегическим партнером.

Окончательно на западный вектор внешней политики авторы концепции, впрочем, крест не ставят, надежда на его возрождение еще теплится. Про диалог с Западом упоминается, но с оговорками. Несмотря на то, что приоритетами внешней политики названы Россия и Китай, а ключевыми интеграционными проектами – Союзное государство и ШОС, присутствует и абзац про ОБСЕ, в деятельности которой Белоруссия все еще желает принимать активное участие, но только при условии недопущения злоупотребления ее механизмами для оказания давления на республику. Про диалог с Евросоюзом, США и другими западными странами тоже написано, но только по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в целях отмены дискриминационных мер.

В общем и целом документ вышел интересный, но вот эти многовекторные оговорки настораживают. Конечно, они могут быть этакими атавизмами прежней внешней политики, в конце концов, что-то про западный вектор писать в нем надо. Вот только – представить, что современные США и ЕС ни с того ни с сего поменяют свое отношение к Лукашенко, я не могу. За такую их благосклонность придется дорого заплатить. В лучшем случае – реабилитировать змагаров, позволив им триумфально вернуться восвояси и взяться за старое. В худшем – предательством России. Не секрет, что западными стратегами Белоруссия, как и Украина, рассматривается не как самостоятельный субъект, но как орудие против России.

Понятно, что для Лукашенко такие уступки коллективному Западу равносильны самоубийству, причем, не обязательно – только политическому. Он, конечно, был мастером по части многовекторности, но времена сильно изменились и играть на противоречиях двух геополитических противников, уже фактически ведущих горячую войну, стало невозможно. Особенно, находясь в зависимости от одной из сторон. Поскольку у Бацьки достаточно ума и его хваленой чуйки, чтобы это понять, то есть серьезные шансы на то, что слова так и останутся словами и никаких драматических разворотов белорусской внешней политики не случится.